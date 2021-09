In der Champions League kommt es zum Duell zwischen Juventus Turin und dem FC Chelsea. Wir verraten Euch, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM läuft.

Dieses Duell in der Champions League wird mit Spannung erwartet! Am heutigen Mittwoch, 29. September, treffen am 2. Spieltag der Gruppenphase mit Juventus Turin und Titelverteidiger FC Chelsea zwei Spitzenklubs aufeinander. Das Spiel der Gruppe H wird um 21 Uhr im Juventus Stadium in Turin angepfiffen.

Juventus gegen den FC Chelsea ist auch das Top-Spiel der Gruppe H - falls in der frühen Phase der CL-Saison schon von Top-sSpiel sprechen kann. Beide Teams gewannen ihre Auftaktspiele. Juventus Turin mit 3:0 bei Malmö FF, der FC Chelsea mit 1:0 gegen St. Petersburg.

Die von Thomas Tuchel trainierten Engländer kassierten am vergangenen Samstag in der Premier League eine Niederlage gegen den Gegner aus dem Champions-League-Finale 2021, Manchester City. Juventus Turin gewann seine Generalprobe für das heutige Spiel in der Königsklasse mit 3:2 gegen Sampdoria Genua.

Goal liefert Euch alle Infos zu den Aufstellungen und zur Übertragung der Begegnung live im TV und STREAM.

Champions League heute live - Juventus Turin vs. FC Chelsea: Das Spiel in der Übersicht

Begegnung Juventus Turin - FC Chelsea Wettbewerb Champions League, Gruppenphase, 2. Spieltag Datum Mittwoch, 29. September Anstoß 21 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Juventus Stadium, Turin

Juventus Turin vs. FC Chelsea: Wird die Champions League heute live übertragen?

Für viele Fans ist die Champions League das Maß aller Dinge. Und das nicht ohne Grund: In welcher Liga spielen sonst die besten Spieler der Welt regelmäßig mit den besten europäischen Vereinen gegeneinander.

Zur besten Liga der Welt, auch Königsklasse, genannt, gehört selbstverständlich eine erstklassige Live-Übertragung der Spiele. Diese ist in Deutschland auch in diesem Jahr gegeben - wenn auch mit einem kleinen Wermutstropfen. Nur das Finale im Mai 2022 wird im Free-TV live übertragen.

Wo Ihr das Spiel zwischen Juventus Turin und dem FC Chelsea heute live verfolgen könnt, verraten wir Euch im nächsten Abschnitt.

Juventus Turin vs. FC Chelsea heute live: DAZN überträgt die Champions League

Die Übertragungsrechte an den Spielen der Champions League sicherten sich bis zur Saison 2023/24 DAZN und Amazon. Fehlt da nicht ein bekannter Name? Nein, denn der Pay-TV-Sender Sky ist bei der Neuvergabe der TV-Rechte leer ausgegangen.

Jetzt gehen wir etwas genauer auf die Übertragungssituation in dieser Saison ein. Der Streamingdienst DAZN zeigt den Großteil der Spiele live, über die ganze Saison 121 der insgesamt 137 Spiele. Über Amazon Prime Video seht Ihr an jedem CL-Dienstag dagegen ein Spiel exklusiv. Dieses Spiel ist dann auch nicht in der von DAZN neu angebotenen Konferenz enthalten.

Und was bedeutet das jetzt für das Spiel zwischen Juventus Turin und dem FC Chelsea? Beim Blick auf den heutigen Wochentag, Mittwoch, wird das schnell klar. Die Partie wird heute von DAZN live als Einzelspiel und in der Konferenz übertragen.

Wenn Ihr das Spiel heute sehen wollt, benötigt Ihr ein Abo des Streamingdienstes. Als Neukunde könnt Ihr mit einem kostenlosen Probemonat starten und das Spiel sogar kostenlos verfolgen. Dieses Angebot gibt es allerdings nur noch bis Ende September.

Wer nach dem Gratismonat Gefallen an DAZN gefunden hat, kann sich zwischen zwei Abo-Alternativen entscheiden:

Jahresabo: 149,99 Euro (etwa 12,50 Euro pro Monat)

149,99 Euro (etwa 12,50 Euro pro Monat) Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat (monatlich kündbar)

JuventusTurin vs. FC Chelsea heute live: Die Champions League im LIVE-STREAM auf DAZN

Mit dem Gratismonat oder einem Abo seht Ihr DAZN im LIVE-STREAM auch wenn Ihr unterwegs seid.

Grundvoraussetzung dafür ist eine stabile Internetverbindung. Mit der DAZN-App könnt Ihr den LIVE-STREAM auch auf Eurem Smart-TV, Handy, Tablet oder Laptop abrufen. (Auf diesen Geräten könnt Ihr den DAZN-STREAM abrufen)

Die Übertragung von Juventus Turin vs. FC Chelsea mit Kommentator Uli Hebel und Experte Sebastian Kneißl beginnt heute pünktlich zum Anpfiff.

Juventus Turin vs. FC Chelsea heute im LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Ganz wichtig vor jedem Spiel sind die Aufstellungen der Teams. Diese werden heute etwa eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht. An dieser Stelle zeigen wir sie Euch dann.

Die Champions League auf Goal: Juventus Turin vs. FC Chelsea im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Spiel heute nicht live bei DAZN verfolgen? Kein Problem, mit dem ausführlichen LIVE-TICKER von Goal seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand - und das sogar kostenlos!

Hier geht's zum LIVE-TICKER Juventus Turin vs. FC Chelsea!

Juventus Turin vs. FC Chelsea heute live: Die Übertragung der Champions League in der Übersicht