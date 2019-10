Juventus Turin: Wojciech Szczesny soll seinen Vertrag verlängern

Wojciech Szczesny bringt bei der Alten Dame beständig gute Leistungen. Dafür soll er mit einem neuen Vertrag belohnt werden.

Der italienische Rekordmeister arbeitet daran, den Vertrag mit seinem Torhüter Wojciech Szczesny vorzeitig zu verlängern. Aktuell ist der Pole noch bis 2021 an die Bianconeri gebunden. In den Verhandlungen, die nach Informationen vonund SPOX in Kürze beginnen, streben Juves Verantwortliche um Sportchef Fabio Paratici eine neue Laufzeit bis 2024 an.

Schmackhaft soll dem 29-Jährigen die Verlängerung unter anderem mit einer Gehaltserhöhung gemacht werden. Aktuell verdient er 3,5 Millionen Euro pro Jahr. Diese Summe soll angehoben werden.

Wojciech Szczesny wechselte vom zu Juventus

In den vergangenen Wochen gab es lose Wechselgerüchte um Szczesny. habe sich während des Pokers mit David De Gea um einen neuen Kontrakt nach ihm erkundigt, heißt es. Und auch wird immer wieder als möglicher neuer Arbeitgeber des 44-maligen Nationalspielers genannt.

Szczesny wechselte 2017 nach zwei Ausleihen zur Roma für 14 Millionen Euro Ablöse vom FC Arsenal zu Juventus. Dort gab er eine Saison lang den Vertreter Gianluigi Buffons, ehe er 2018 zur Nummer eins aufstieg.

Nicht nur mit Szczesny stehen in Turin demnächst Vertragsgespräche an: Juventus plant auch, die im Sommer 2020 auslaufenden Arbeitspapiere von Rechtsaußen Juan Cuadrado und Mittelfeldspieler Blaise Matuidi zu verlängern.