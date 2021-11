Am heutigen Dienstagabend (9. November 2021) empfängt Juventus Turin den VfL Wolfsburg in der Women´s Champions League. Die Partie aus der Gruppenphase wird um 21 Uhr im Allianz Stadium in Turin angepfiffen.

Aktuell sind die Spielerinnen aus Wolfsburg Tabellenführer in ihrer Gruppe. Mit vier Zählern liegt man gleichauf mit dem FC Chelsea, kann aber das bessere Torverhältnis vorweisen. Juventus belegt mit drei Punkte den dritten Platz. Die letzten beiden Pflichtspiele konnte das Team von Trainer Stephan Lerch ebenfalls gewinnen. Nach der Begegnung mit Turin muss der VfL übrigens nach München. Dort kommt es dann zum Spitzenspiel in der Bundesliga.

Juventus Turin vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Übertragung

Juventus Turin vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung Juventus Turin vs. VfL Wolfsburg Wettbewerb Women´s Champions League / Gruppenphase Anpfiff 09. November 2021 - 21:00 Uhr Spielort Allianz-Stadion (Turin)

Juventus Turin vs. VfL Wolfsburg heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Um es gleich kurz zu machen, nein, eine Übertragung des Spiels im klassischen Fernsehen gibt es nicht. Die Rechte für die Übertragung der Champions League der Frauen hält der Streamingdienst DAZN. Wie Ihr dort also die heutige Partie verfolgen könnt, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

Juventus Turin vs. VfL Wolfsburg heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Da es sich bei DAZN um einen LIVE-STREAM-Anbieter handelt, könnt Ihr die Übertragungen dort also nur im STREAM sehen. Für die Women's Champions League gibt es jedoch eine Ausnahme, die Übertragung dieser Spiele könnt Ihr auf zwei unterschiedlichen Wegen sehen.

Juventus Turin vs. VfL Wolfsburg heute live: Der LIVE-STREAM bei DAZN

Ganz klassisch könnt Ihr die Partie natürlich auf der Website von DAZN selbst ansehen. Dafür braucht Ihr allerdings ein gültiges DAZN-Abo, denn das Ansehen der LIVE-STREAMS bei DAZN ist nicht kostenlos. Ihr wollte gerne wissen was das kostet, und was es bei DAZN noch zu sehen gibt? Kein Problem, wir klären Euch auf.

Neben der Champions League der Frauen könnt Ihr bei DAZN u.a. auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sehen, sowie die spanische, französische und italienische Liga live erleben. Dazu kommen noch der Großteil der Champions League-Spiele die exklusiv bei DAZN im LIVE-STREAM zu sehen sind. Aber auch Fans anderer Sportarten kommen voll auf ihre Kosten. Es gibt Übertragungen der NBA, NFL und MLB, des Weiteren wird Boxen, Darts, Tennis oder Motorsport gezeigt. Kostenmäßig müsst Ihr für DAZN mit 14,99 Euro pro Monat im Monatsabo rechnen, oder Ihr zahlt direkt 149,99 Euro für das Jahresabo. Den Link zur Anmeldung gibt es hier.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Ab Anpfiff um 21 Uhr könnt Ihr das Spiel dann mit gültigem Abo und internetfähigem Gerät bei DAZN verfolgen. Kommentiert wird das Ganze von Martin Piller in Verbindung mit der Expertin Josephine Henning.

Juventus Turin vs. VfL Wolfsburg heute live: Den LIVE-STREAM auf YouTube verfolgen

Jetzt kommen wir zur angesprochenen zweiten Möglichkeit, wie Ihr die Partie sehen könnt. Für die Champions League der Frauen hat DAZN einen eigenen YouTube-Kanal eröffnet, auf dem Spiele ebenfalls im LIVE-STREAM gezeigt werden. Und das Beste daran ist - dort könnt Ihr völlig kostenlos zuschauen. Wie bei allen anderen Inhalten auf YouTube auch, ist das Verfolgen dieses LIVE-STREAMS dort mit keinen weiteren Kosten verbunden. Ihr braucht also kein Konto bei DAZN o.ä. Den Link zum Zusehen auf YouTube gibt es hier.

Juventus Turin vs. VfL Wolfsburg heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer nicht vor dem Bildschirm mitfiebern kann, für den haben wir den LIVE-TICKER von Goal. Dort werdet Ihr sofort informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas passiert und seid auch so immer up to date was das Spielgeschehen angeht.

Juventus Turin vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.