Juventus Turin - US Lecce heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Serie A

28. Spieltag in der Serie A: Kommender Meister gegen zukünftiger Absteiger? Alle Infos zum Spiel Juventus Turin vs. US Lecce.

Am 28. Spieltag der machen Juventus Turin und US Lecce den Anfang. Am Freitag um 21.45 Uhr treffen die zwei Teams im Allianz Stadium aufeinander.

Juventus ist wieder in der Spur. Die letzten Spiele waren wenig überzeugend. Erst war da das Unentschieden gegen den im Coppa Halbfinale und anschließend die Niederlage im Elfmeterschießen gegen Neapel im Finale des Pokals. Aber jetzt hat sich das Team von Sarri mit einem 2:0 gegen Bologna wieder gefangen.

Lecce auf der anderen Seite musste viel einstecken. Vor der Corona-Pause gab es ein 2:7 bei Bergamo und am vergangenen Spieltag ein 1:4 bei AC Mailand .

Damit steht Lecce auf einem Abstiegsplatz und muss dringend punkten. Dafür gibt es allerdings dankbarere Gegner als Juve.

Wo das Spiel übertragen wird und wer heute auf dem Platz steht, findet Ihr in diesem Artikel.

vs. US Lecce heute live sehen: Das Spiel im Überblick

Spiel Juventus Turin vs. US Lecce Wettbewerb 28. Spieltag, Serie A Datum 26. Juni 2020 Uhrzeit 21.45 Uhr Ort Allianz Stadium, Turin

Juventus Turin vs. US Lecce heute live sehen: Die Übertragung der Serie A

Alles an einem Ort, so fällt die Auswahl leicht. Fans der italienischen Liga können alle Spiele von einem einzigen Anbieter beziehen, denn DAZN besitzt alle Rechte an der Serie A. Somit seht Ihr jedes Spiel inklusive der im LIVE-STREAM . Alle anderen Pay-TV-Sender, Free-TV-Sender oder Streaminganbieter bleiben außen vor. Wie Ihr das Spiel live und in voller Länge sehen könnt, erklären wir Euch in den nächsten Abschnitten.

Juventus Turin vs. US Lecce heute live sehen: Läuft das Spiel im TV?

Wie schon erwähnt, ist DAZN der einzige Anbieter mit Rechten für die Übertragung der Serie A . Deshalb läuft das Spiel auch nicht im regulären TV-Programm, sondern nur im LIVE-STREAM.

Natürlich könnt Ihr das Spiel trotzdem auf Eurem TV-Bildschirm sehen. Um den LIVE-STREAM auf dem großen Bildschirm zu sehen, muss nur ein internetfähiges Gerät vorhanden sein. Das kann entweder der TV als Smart-TV sein oder Ihr schließt ein passendes Gerät an den Fernseher an. Dazu zählen zum Beispiel eine Spielekonsole , der Amazon Fire TV Stick , Googles Chromecast und vieles mehr. Ihr müsst einfach die DAZN App herunterladen und schon könnt Ihr loslegen. Auf der DAZN-Seite findet Ihr noch mehr Infos zu den unterstützten Geräten.

Das Spiel läuft ab 21.45 Uhr live auf DAZN. Mit dabei sind Kommentator Max Siebald und Experte Helge Player.

Anstoß: 21.45 Uhr

21.45 Uhr Kommentator: Max Siebald

Max Siebald Experte: Helge Player

Juventus Turin vs. US Lecce heute live sehen: Der Probemonat bei DAZN

Einzige Voraussetzung, um das Spiel im LIVE-STREAM auf DAZN zu sehen, ist ein Abonnement beim Streaminganbieter. Aber aufgepasst: Für Neukunden steht der Probemonat in den Startlöchern. Damit könnt Ihr das gesamte Programm von DAZN für 30 Tage testen . Es gibt keine Einschränkungen. Ihr könnt alles sehen, was das Programm hergibt. Nach dem Probemonat besteht die Möglichkeit ein Abonnement abzuschließen, entweder für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr .

Juventus vs. US Lecce live und kostenlos mit dem Probemonat sehen

Juventus Turin vs. US Lecce heute live sehen: Das Programm bei DAZN

Neben dem Spiel Juventus vs. Lecce könnt Ihr noch einiges mehr bei DAZN sehen. Pro Jahr bietet der Streamingdienst viele tausende Live-Events aus allen möglichen Ligen und Wettbewerben. Fußballfans kommen unter anderem mit der Serie A , , und einigen Bundesligaspielen auf ihre Kosten. Zusätzlich steht noch das Beste aus Amerika mit NBA, NFL, NHFL und MLB bereit. Die Liste lässt sich noch endlos weiterführen mit Tennis, Boxen, Darts und mehr. Informationen zum Programm von DAZN bietet Goal hier .

Juventus Turin vs. US Lecce heute live verfolgen: Das Spiel im LIVE-TICKER von Goal

Neben der Übertragung auf DAZN, habt Ihr die Möglichkeit das Spiel live und kostenlos zu Verfolgen. Möglich macht dies der LIVE-Ticker zur Partie Juve vs. Lecce von Goal . Hier bekommt Ihr die wichtigsten Informationen zum Spielgeschehen und seid stets auf dem aktuellen Stand. Zusätzlich gibt es Statistiken und Analysen .

Quelle: imago images / Renato Ingenito

Juventus Turin vs. US Lecce heute live sehen: Die Aufstellungen

Fans von Juventus hoffen natürlich auf eine Spektakuläre Show von CR7. Ob er im Kader steht und welche Akteure noch auflaufen, seht Ihr kurz vor Spielbeginn hier an dieser Stelle.