Juventus Turin an Talent Francisco Trincao vom SC Braga interessiert

Juventus Turin hat einen noch unbekannten Namen auf der Wunschliste. Francisco Trincao soll die Bianconeri 15 Millionen Euro kosten.

Der italienische Top-Klub Juventus Turin streckt seine Fühler nach einem portugiesischem Juwel aus. Der 18 Jahre alte Francisco Trincao vom portugiesischen Klub SC Braga soll ab Januar für die Alte Dame auflaufen.

Nach Informationen von Goal und SPOX versucht Juventus derzeit, sich mit Braga hinsichtlich der Transferkonditionen einig zu werden.

Juventus Turin: Trincao darf für 15 Millionen Euro wechseln

Trincao schnappte sich im Sommer bei der U19-EM den Goldenen Schuh und hat sich auch dadurch in den Fokus der Bianconeri gespielt. Im Finale der Europameisterschaft setzte er sich mit seinen Portugiesen gegen Italien mit 4:3 n. V. durch und steuerte dazu auch einen Treffer bei. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Der gelernte Rechtsaußen ist auch als Sturmspitze einsetzbar und geht derzeit noch für die zweite Garde des portugiesischen Erstligisten auf Torejagd. Dort hat er zwar noch kein Spiel über die volle Distanz absolviert, kam aber dennoch schon zu sieben Einsätzen in der laufenden Saison. In der Vorsaison standen für den 18-Jährigen fünf Treffer in 30 Pflichtspielen zu Buche.

Neben Juventus hat auch Inter Mailand Interesse angemeldet. Wie auch in der Tabelle der Serie A sieht sich der Turiner Klub allerdings im Rennen um Trincao in Führung, da der Deal schon seit Monaten in Arbeit ist.

Um den Transfer zu konkretisieren war der Berater des jungen Portugiesen erst in der vergangenen Woche in Turin zu Besuch, wobei die Transfersumme Thema Nummer eins war. Braga verlangt nämlich, dass die Italiener die festgeschrieben Ablöse des Offensivjuwels in Höhe von 15 Millionen Euro bezahlen. Diese Summe will die Alte Dame aber nicht auf den Tisch legen.