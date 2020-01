Juventus Turin - Parma Calcio: TV, LIVE-STREAM und Co. - alles zur Übertragung der Serie A

In der italienischen Beletage kommt es zum Duell zwischen Juventus und Parma. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Bühne frei für die , Titelverteidiger empfängt Parma Calcio am 20. Spieltag. Anpfiff der Partie im Allianz Stadium ist am Sonntag, 19. Januar, um 20.45 Uhr.

In diesem Artikel seid Ihr genau richtig, wenn Ihr erfahren wollt, wo das Duell zwischen Juve und Parma heute live im TV und LIVE-STREAM läuft. Wer eine generelle Übersicht zu allen Fußball-Übertragungen haben will, findet alles dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Juventus Turin gegen Parma Calcio: Das Duell im Überblick

Duell Juventus Turin - Parma Calcio Datum 19. Januar 2020 | 20.45 Uhr Ort Allianz Stadium, Turin

Juventus Turin gegen Parma Calcio heute live im TV sehen: Geht das?

Für alle Fans von Juventus Turin und Parma Calcio, die das Serie-A-Duell am Sonntag live im TV sehen wollen, gibt es eine schlechte Nachricht: Keiner der in etablierten Sendern hat sich die Übertragungsrechte an der Partie aus der italienischen Beletage gesichert.

Weder im Free-TV noch im Pay-TV werden also Bilder der Begegnung aus Turin zu sehen sein.

Allerdings kommt jetzt die gute Nachricht: Juve gegen Parma wird dennoch übertragen - und zwar im LIVE-STREAM. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

Juventus Turin gegen Parma Calcio heute im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits erwähnt: Ein LIVE-STREAM ist in Deutschland die einzige Möglichkeit, live zuzusehen, wenn Juventus Turin Parma Calcio zum Duell empfängt. Das Zauberwort lautet hier DAZN.

Der Streamingdienst zeigt alle Duelle von Juventus Turin in der Serie A, der und auch das Achtelfinale in der gegen . Wer die Stars der Alten Dame gegen Parma Calcio sehen will, muss DAZN wenige Minuten vor 20.45 Uhr einschalten, denn dort beginnt die Übertragung der Partie.

DAZN ist ein Streamingsender, der sich voll und ganz den LIVE-Übertragungen aus der Welt des Sports widmet. Im Jahr werden hier mehr als 8.000 Events übertragen.

Um Juve vs. Parma live zu sehen, müsst Ihr im Besitz einer aktiven Mitgliedschaft bei DAZN sein. Der erste Monat ist für Euch zum Testen komplett kostenlos. In einem separaten Artikel auf unserer Seite bekommt Ihr weitere Informationen zum Probemonat von DAZN. Eine Pflicht, weiter Mitglied zu sein, gibt es nicht. Entscheidet Ihr Euch aber dazu, bei DAZN weiter am Ball zu bleiben, kostet Euch der Streamingdienst nur 11,99 Euro im Monat. Eure Mitgliedschaft könnt Ihr monatlich kündigen.

Die LIVE-STREAMS von DAZN sind nicht nur klassisch via Browser auf dem PC oder Laptop abrufbar, sondern auch auf zahlreichen anderen Geräten wie zum Beispiel auf Android-Smartphones oder -Tablets, iPhones, der Playstation 4 oder dem Amazon Fire Stick.

Juventus Turin gegen Parma Calcio: Die Highlights auf DAZN

Nach dem Abpfiff der Partie ist der einfachste Weg, die Highlights zu sehen, DAZN. Der Streamingdienst, der auch die Champions League und überträgt, zeigt alle Höhepunkte des Liga-Duells kurz nach Ende des Duells.

Wer es also nicht geschafft hat, die Stars von Juventus Turin und Parma im LIVE-STREAM zu sehen, kann das einfach dort nachholen. Hier geht's direkt zu DAZN und einem Gratismonat. Danach kostet eine Mitgliedschaft, die jederzeit kündbar ist, nur 11,99 Euro im Monat. Bezahlen kann man diese auf ganz viele verschiedene Arten.

Hier gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN.

Sobald die Aufstellungen der beiden Teams veröffentlicht werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Schaut also rund eine Stunde vor dem Anpfiff der Partie nochmals rein.

Juventus Turin gegen Parma Calcio live im Ticker verfolgen

Wer nicht die Möglichkeit hat, das Duell zwischen Juventus Turin und Parma Calcio live zu sehen - aus welchem Grund auch immer - muss trotzdem keine Sekunde der Partie verpassen. Der LIVE-TICKER von Goal zu Juventus - Parma macht's möglich.

Hier bekommt Ihr ab rund 20 Minuten vor Anpfiff der Partie alle Informationen, die im Vorfeld wichtig sind. Sobald der Ball rollt, bekommt Ihr hier alles Wichtige beinahe in Echtzeit geliefert. So erfahrt Ihr immer sofort, wenn ein Tor gefallen ist, Wechsel vorgenommen oder Karten verteilt werden.

Das komplette LIVE-TICKER-Angebot von Goal ist für Euch komplett kostenlos.