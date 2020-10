Juventus Turin vs. SSC Neapel: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. – die Übertragung der Serie A heute live

Spitzenspiel in der Serie A: Rekordmeister Juventus Turin empfängt die SSC Neapel. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Sonntagabend, : Wir dürfen uns auf einen echten Leckerbissen freuen, denn Serienmeister Juventus Turin empfängt die SSC Neapel zum Top-Spiel. Los geht's um 20.45 Uhr, gespielt wird im Allianz Stadium in Turin.

Es ist nicht nur das Spiel zwischen Italiens Rekordmeister und dessen langjährigem Verfolger, der vergangene Saison allerdings lediglich auf Rang sieben über die Ziellinie kam. Nein, es ist auch das Duell zweier absoluter Legenden im italienischen Fußball: Andrea Pirlo gegen Gennaro Gattuso!

Während Napoli die ersten beiden Spiele für sich entschied und derzeit von der Tabellenspitze grüßt, holte die Alte Dame vier von möglichen sechs Punkten. Zuletzt trennte man sich dank zweier Tore von Superstar Cristiano Ronaldo von der AS Roma mit 2:2.

Ein spannendes Spiel, das uns da am heutigen Abend erwartet.

vs. : Ihr wollt wissen, wie Ihr dieses Highlight live verfolgen könnt? Dann liefert Euch der folgende Artikel alles Wissenswerte zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM. Außerdem findet Ihr hier rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen der Teams. Viel Spaß!

Die Serie A - Juventus Turin gegen SSC Neapel heute live: Die Partie im Überblick

Spiel: Juventus Turin vs. SSC Neapel

Wettbewerb: Serie A, 3.. Spieltag

Datum: Sonntag, 4. Oktober 2020

Anstoß: 20.45 Uhr

Ort: Allianz Stadium, Turin

Die Serie A - Juventus Turin gegen SSC Neapel heute live im TV sehen: Geht das?

Juventus Turin gegen die SSC Neapel: Ein Duell, das in der Vergangenheit oftmals für Spektakel sorgte und viele Fußballherzen höher schlagen lässt. Auch am heutigen Abend könnte es heiß hergehen - und Ihr könnt live dabei sein! Für alle, die es gewohnt sind, Spiele im TV zu erleben, gibt es eine kleine Änderung. Die Partie läuft leider weder im Free-TV noch im Pay-TV. Doch das bedeutet, nicht, dass Ihr verzweifeln müsst, denn DAZN hilft Euch weiter.

Denn nur DAZN besitzt die Übertragungsrechte für die komplette Serie A. Allerdings ist DAZN kein TV-Sender, sondern ein Streamingdienst. Für Euch heißt das, dass Ihr das Top-Spiel zwischen Juve und Napoli im LIVE-STREAM live und in voller Länge sehen könnt.

Das geht im Fall von DAZN allerdings auch auf dem Fernseher, aber auch unterwegs. Alle weiteren Infos folgen in den kommenden Abschnitten.

Die Serie A - Juventus Turin gegen SSC Neapel heute live: Der LIVE-STREAM auf DAZN

Ab 20.45 Uhr rollt der Ball im Allianz Stadium in Turin. Mit dem LIVE-STREAM von DAZN seid Ihr live dabei.

Hier gibt's das Spiel live und in voller Länge, dazu liefert Euch der Ismaninger Streamingdienst Vorberichte, Statistiken und viele weitere Infos rund um die Begegnung.

Hol Euch also jetzt die DAZN-App auf Eurem Smart-TV und seid dabei! Alternativ könnt Ihr die Website auch im Browser aufrufen und das Spiel über TV oder Laptop genießen.

Die Serie A - Juventus Turin gegen SSC Neapel heute live: Die Anmeldung bei DAZN

Es kommt noch besser: Als Neukunde könnt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Juventus Turin und Napoli sogar kostenlos erleben!

Registriert Euch jetzt und sichert Euch den Gratismonat. Damit gibt's alle Inhalte auf DAZN die ersten 30 Tage komplett gratis! Mit diesem Link gelangt Ihr direkt zur Anmeldung.

Bei DAZN gibt's allerdings nicht nur die Serie A, sondern vieles mehr: Erlebt die komplette , , die Highlights der sowie weitere Sportarten wie NBA, NFL, Darts, Tennis und mehr. Hier geht es direkt zum Programm auf DAZN.

Im Anschluss an den Gratismonat könnt Ihr DAZN weiterhin erhalten bleiben - und zwar mit folgenden Optionen:

Das Monatsabo: Hier zahlt Ihr 11,99 Euro monatlich. Das Abo ist jederzeit kündbar.

Das Jahresabo: Für eine einmalige Zahlung von 119,99 Euro steht Euch das gesamte DAZN-Programm für ein Jahr zur Verfügung. Diese Option ist ebenfalls jederzeit kündbar.

​Alle Infos zur Anmeldung und den Konditionen findet Ihr unter diesem Link!

Die Serie A - Juventus Turin gegen SSC Neapel heute live: Der LIVE-STREAM auf DAZN für unterwegs

Solltet Ihr den Abend nicht auf der Couch vor dem Fernseher verbringen, aber das Spiel dennoch live und in voller Länge sehen wollen, legen wir Euch die DAZN-App ans Herz. Egal, ob in der Bahn, in der Stadt oder in einer Bar - mit dem LIVE-STREAM von DAZN habt Ihr von überall Zugriff auf das Duell.

Die DAZN-App ist dabei mit allen mobilen und internetfähigen Endgeräten kompatibel. Zudem gibt es die Anwendung auch für den Amazon Fire TV Stick und die PlayStation.

Hier geht's direkt zum jeweiligen Downloadlink:

Die Serie A - Juventus Turin gegen SSC Neapel heute live: Die Highlights der Partie

Solltet Ihr das Spiel verpasst haben, gibt es die Möglichkeit, die besten Szenen und Tore in den Highlights zu sehen.

Die gibt es ebenfalls - ihr ahnt es - bei DAZN. Bereits kurz nach Abpfiff der Partie Juve gegen Napoli gibt es die Highlights direkt auf Abruf.

Alternativ könnt Ihr Euch die Partie auch im Re-Live ansehen.

Die Serie A - Juventus Turin gegen SSC Neapel heute live: Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal

Ihr habt am heutigen Abend nicht die Möglichkeit, das Spiel auf einem Bildschirm Eurer Wahl zu sehen? Dann hilft Euch der kostenlose LIVE-TICKER von Goal weiter.

Spannende Infos vor dem Spiel, Statistiken und natürlich alle Szenen, Tore, Karten und Fehlentscheidungen - all das findet Ihr im Ticker!

Verpasst also nichts! Hier entlang!



Die Serie A - Juventus Turin gegen SSC Neapel heute live: Die Aufstellungen der Teams

Rund eine Stunde vor Spielbeginn findet Ihr hier die Aufstellungen der beiden Teams. Schaut also gegen 19.45 Uhr noch einmal vorbei!