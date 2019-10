Juventus Turin: Massimiliano Allegri schwärmt vom "besonderen" Mario Mandzukic

Unter Massimiliano Allegri kam Mario Mandzukic noch regelmäßig zum Einsatz. Sein ehemaliger Trainer schwärmt entsprechend von dem Kroaten.

Ex-Juventus-Trainer Massimiliano Allegri ist noch immer begeistert von seinem ehemaligen Schützling Mario Mandzukic. Der kroatische Vize-Weltmeister sei ein "besonderer Spieler", sagte der aktuell vereinslose Übungsleiter der polnischen Sporttageszeitung Przeglad Sportowy.

Allegri schätzte an dem kampfstarken Angreifer vor allem dessen Flexibilität. Der Coach erklärte: "Er ist das Beispiel für einen besonderen Spieler. Dank ihm hatte ich immer eine Menge Spielraum. Vorher wechselte er häufig seine Vereine, nun ist er im fünften Jahr bei Juventus. Das ist eine meiner größten Leistungen."

: Mario Mandzukic steht bis 2021 unter Vertrag

Mandzukic, der in der für den und Bayern München auf Torejagd ging, wechselte 2015 für rund 23 Millionen Euro Ablöse nach Turin. Während Allegri also große Stücke auf ihn hielt, sind die Dienste des 33-Jährigen unter dessen Nachfolger Maurizio Sarri nicht mehr gefragt. Mandzukic absolvierte in dieser Saison noch keinen Einsatz und wurde auch nicht für den Champions-League-Kader des Titelaspiranten nominiert.

Auch deshalb ist ein Transfer in den kommenden Monaten wahrscheinlich. Nachdem sich mögliche Wechsel nach und in die USA zerschlagen haben, soll Mandzukic angeblich im Januar beim AC Mailand anheuern. Auch der englische Rekordmeister Manchester United denkt nach Informationen von Goal und SPOX über seine Verpflichtung nach.

Mandzukics Vertrag bei Juventus läuft noch bis 2021. Diesen verlängerte der Stürmer erst im vergangenen April vorzeitig - damals hieß der Trainer bei der Alten Dame allerdings noch Massimiliano Allegri.