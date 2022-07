Juventus Turin: Marko Arnautovic soll offenbar unbedingt kommen

Wechselt Stürmer Marko Arnautovic zu Juventus? Der Österreicher gilt offenbar als Wunschspieler der Alten Dame aus Turin.

Die Gerüchte um Bolognas Marko Arnautovic und Juventus Turin nehmen wieder Fahrt auf. Der österreichische Nationalspieler gilt laut italienischer Medien als absoluter Wunschspieler der Alten Dame.

Wie Tuttosport berichtet, ist der Stürmer der Wunschkandidat von Juve-Chefcoach Massimiliano Allegri. Demnach soll sich Allegri für eine Verpflichtung des 33-Jährigen stark machen. Arnautovic soll künftig an der Seite von Millionen-Talent Dusan Vlahovic stürmen, der 22-Jährige dockte erst im Winter für 80 Millionen Euro von der Fiorentina an.

Juventus: Stürmt Arnautovic bald mit Vlahovic?

Zur potenziellen Partnerschaft Arnautovic/Vlahovic äußerte sich zuletzt auch Bruder und Berater Danijel Arnautovic. "Vlahovic ist ein Talent und ein Spitzenstürmer. Er ist 22 Jahre alt, für ihn wäre es ein Vorteil, einen erfahrenen Spieler wie Marko an seiner Seite zu haben", so Danijel Arnautovic zuletzt zu Tuttosport.

Arnautovic, der im Sommer 2021 von SH Port zum FC Bologna wechselte, erzielte in der abgelaufenen Saison 15 Tore in 34 Partien. Arnautovic steht in Bologna noch bis Sommer 2024 unter Vertrag - für einen Transfer wäre eine ordentliche Ablösesumme notwendig.