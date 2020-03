Juventus Turin vs. Inter Mailand: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER und Co. - alle Infos zur Übertragung der Serie A

Spitzenspiel in der Serie A: Juventus Turin empfängt Inter Mailand. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Im Nachholspiel des 26. Spieltags der trifft auf . Anstoß der Begegnung ist am Sonntag, den 8. März, um 20.45 Uhr im Allianz Stadium in Turin.

Nachdem das Derby d'Italia vergangenes Wochenende wegen des Coronavirus abgesagt werden musste, wird es nun am heutigen Sonntag nachgeholt. Allerdings vor leeren Rängen, da Zuschauer in Italien bei sportlichen Großereignissen bis zum 3. April nicht erlaubt sind, um eine weitere Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Das Hinspiel zwischen Inter Mailand und Juventus Turin konnte Juve im vergangenen Oktober mit 2:1 für sich entscheiden. Welches Team setzt sich heute abend durch?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Partie zwischen Juventus Turin und Inter Mailand heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Aufstellungen von Juve und Inter, sobald sie feststehen.

Juventus Turin vs. Inter Mailand: Die Serie-A-Partie im Überblick

Duell Juventus Turin vs. Inter Mailand Datum Sonntag, 8. März 2020 | 20.45 Uhr Ort Allianz Stadium, Turin Kapazität 41.507 Plätze

Juventus Turin vs. Inter Mailand heute live im TV sehen: Geht das?

Vorweg erstmal die schlechte Nachricht für alle Fans von Juventus Turin und Inter Mailand: Leider wird das Topspiel zwischen Juve und Inter heute abend nicht im TV gezeigt, da sich kein Sender die Übertragungsrechte für die Serie A gesichert hat.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man die Begegnung Juventus Turin vs. Inter Mailand heute weder im frei empfangbaren Fernsehen noch im Pay-TV verfolgen kann.

Trotzdem gibt es natürlich eine Möglichkeit, das Spielgeschehen in Turin live zu verfolgen - und zwar via LIVE-STREAM. Wie genau ihr Juve vs. Turin anschauen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

Juventus Turin vs. Inter Mailand heute im LIVE-STREAM anschauen

Wie bereits erwähnt, wird das Kräftemessen zwischen Juve und Inter nicht im TV übertragen. Deshalb muss man auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen, um live dabei zu sein. Der Streamingdienst DAZN ist dabei genau die richtige Anlaufstelle!

DAZN bestitzt die Übertragungsrechte für sämtliche Spiele der italienischen Serie A, somit wird also auch das Spitzenspiel zwischen Juventus Turin und Inter Mailand heute dort per LIVE-STREAM zu sehen sein.

Serie A: Juventus Turin vs. Inter Mailand live auf DAZN sehen

Die Vorberichterstattung bei DAZN beginnt kurz vor Anpfiff, welcher um 20.45 Uhr erfolgen wird. Zunächst informiert Euch Moderator Tobi Wahnschaffe über die aktuelle Situation rund um Juve und Inter. Sobald der Ball rollt, kommentieren dann Carsten Fuß und Experte Christian Bernhard gemeinsam das Spielgeschehen in Turin.

Um Juve gegen Inter live verfolgen zu können, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN. Bevor dieses jedoch beginnt, könnt Ihr den kompletten Service von DAZN zunächst im Rahmen eines kostenlosen Probemonats bequem ausprobieren.

Nach Ablauf des Gratismonats kostet eine DAZN-Mitgliedschaft monatlich nur 11,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Alternativ könnt Ihr Euch auch ein Jahresabo für 119,99 Euro sichern und somit knapp 24 Euro sparen.

Die LIVE-STREAMS von DAZN sind nicht nur klassisch via Browser auf dem PC oder Laptop abrufbar, sondern auch auf zahlreichen anderen Geräten wie zum Beispiel auf Android-Smartphones oder -Tablets, iPhones, der Playstation 4 oder dem Amazon Fire Stick.

Juventus Turin vs. Inter Mailand: Die Highlights auf DAZN

Ihr habt die Partie Juventus vs. Inter im LIVE-STREAM verpasst? Kein Problem, denn DAZN hat für Euch sämtliche Highlights des Spitzenspiel im Angebot und stellt kurze Zeit nach Spielende die Höhepunkte sowie das komplette Spiel im Re-live zur Verfügung.

Wer es also nicht geschafft hat, das Aufeinandertreffen live zu verfolgen, kann das einfach dort nachholen. Hier geht's direkt zu DAZN und einem Gratismonat. Danach kostet eine Mitgliedschaft, die jederzeit kündbar ist, nur 11,99 Euro im Monat. Bezahlen kann man diese auf ganz viele verschiedene Arten .

Sobald die Aufstellungen von Juventus Turin und Inter Mailand bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Juventus Turin vs. Inter Mailand heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer keine Möglichkeit hat, die heutige Begegnung zwischen Juve und Inter live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen, hat noch eine andere Option: Goal bietet einen LIVE-TICKER zu Juventus Turin vs. Inter Mailand an.

Bereits 20 Minuten vor Anstoß erhaltet Ihr im LIVE-TICKER alle relevanten Informationen im Vorfeld der Begegnung. Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr keinerlei relevanten Szenen und bleibt stets über das Spielgeschehen in Turin auf dem Laufenden.

Das komplette LIVE-TICKER-Angebot von Goal ist für Euch natürlich kostenlos.