Juventus Turin vs. Inter Mailand heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Coppa Italia übertragen

Im italienischen Pokal trifft Juventus Turin auf Inter Mailand. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Das Halbfinal-Rückspiel in der Coppa Italia steht an: Juventus Turin empfängt Inter Mailand. Die Partie wird am Dienstag um 20.45 Uhr in Turin angepfiffen.

Das Hinspiel konnte der italienische Meister Juventus knapp mit 2:1 für sich entscheiden. Inter ging durch Lautaro Martinez früh in Führung (9.), doch Superstar Christiano Ronaldo drehte das Spiel höchstpersönlich. Zunächst traf der Portugiese nach Foulelfmeter (26.), danach erzielte er das 2:1 im Alleingang (35.). Inter Mailand muss sich für das Rückspiel heute gegen Ronaldo also etwas einfallen lassen und das Spiel gewinnen - denn sonst zieht Juventus in das Pokalfinale ein.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Juventus Turin gegen Inter Mailand heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Juventus Turin gegen Inter Mailand heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Coppa Italia am Dienstag

Wettbewerb : Coppa Italia

: Coppa Italia Datum : Dienstag, 09. Februar 2021

: Dienstag, 09. Februar 2021 Uhrzeit : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Ort: Turin

Juventus Turin gegen Inter Mailand heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Coppa Italia übertragen

Juventus Turin gegen Inter Mailand wird heute live und über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst geht ab 20.45 Uhr mit dem Kommentator Carsten Fuß und dem Experten Max Nicu auf Sendung.

DAZN überträgt exklusiv, das Spiel wird also nicht im klassischen Fernsehen laufen. Wie Ihr die Partie am besten schauen könnt, erklären wir Euch im nächsten Absatz.

How far out is that header!? 🤯⚽️



Luca Toni scores goal Numero Uno in a ⚪️⚫️ shirt! #GoalOfTheDay #ForzaJuve pic.twitter.com/GErbfOTDxp — JuventusFC (@juventusfcen) February 5, 2021

Juventus vs. Inter heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Die kostenlose DAZN-App eignet sich perfekt zum Streamen dieses Spitzenspiels. Die App gibt es überall als Download und ist für diverse Geräte kompatibel, wie zum Beispiel für den Laptop, den Smart-TV, das Smartphone, das Tablet, die PS4/5 oder für den Amazon Fire-TV-Stick.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Juventus Turin gegen Inter Mailand heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung Juventus Turin:

Buffon - Danilo, Demiral, de Ligt, Alex Sandro - Bentancur, Rabiot - Cuadrado, Bernardeschi - Kulusevski, Ronaldo.

Aufstellung Inter Mailand:

Handanovic - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Hakimi, Brozovic, Barella, Darmian - Eriksen - Martinez, Lukaku.

A disposizione:



27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 15 Young, 33 D'Ambrosio, 99 Pinamonti#JuventusInter ⚫️🔵 #FORZAINTER https://t.co/jQ1DkaF7fO — Inter (@Inter) February 9, 2021

Juventus Turin gegen Inter Mailand: Die Coppa Italia heute im LIVE-TICKER

Ihr seid gerade unterwegs und habt nicht mehr genügend Datenvolumen für den Stream? Dann verfolgt die Partie über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal. Fast in Echtzeit bekommt Ihr dort alles Wichtige über das Halbfinale der Coppa Italia mitgeteilt.

Quelle: Getty Images / Luzzani

Juventus Turin gegen Inter Mailand heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer das Spiel verpasst hat, der kann sich bereits kurz nach dem Schlusspfiff die Highlights auf DAZN anschauen! Alternativ könnt Ihr Euch auch das gesamte Spiel im Re-Live gönnen.

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der gerne als "Netflix des Sports“ betitelt wird. In Sachen Fußball gibt es die Champions League und Europa League, Bundesliga, La Liga, Serie A und Ligue 1 auf der Plattform zu sehen. Aber auch andere Sportarten werden gestreamt, wie zum Beispiel American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis.

Als Neukunde sind die ersten 30 Tage des Abonnements für Euch kostenlos. Nach dem Ablauf des Probeabos kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Juventus Turin gegen Inter Mailand heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Juventus Turin bisher 226 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Inter Mailand 106 Siege 65 55 Remis 55 334 Tore 274 687,9 Mio. Euro Marktwert 607,3 Mio. Euro Matthijs de Ligt (75 Mio. Euro) wertvollster Spieler Romelu Lukaku (90 Mio. Euro)

Juventus Turin gegen Inter Mailand heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick