Ferencvaros Budapest gegen Juventus Turin: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights und Aufstellungen - Alles rund um die Übertragung der Champions League

Nach überstandener Corona-Infektion ist Cristiano Ronaldo zurück im Juventus-Kader. Goal zeigt, wie das Spiel der Königsklasse heute übertragen wird.

Der dritte Spieltag der ist in vollem Gange und mit ist auch einer der Favoriten auf den Titel heute im Einsatz. Das Spiel der Italiener bei Ferencvaros Budapest wird um 21:00 Uhr in der Puskas Arena in Budapest angepfiffen.

Für Juventus Turin gab es in der vergangenen Woche einen Dämpfer: Im mit Spannung erwarteten Spiel gegen den mussten die Norditaliener eine 0:2-Niederlage einstecken. Nicht mit dabei war Superstar Cristiano Ronaldo, der aufgrund seiner Corona-Infektion nicht am Spielgeschehen teilnehmen durfte.

Am Wochenende feierte der Portugiese aber sein Comeback beim Sieg gegen Spezia Calcio - und konnte direkt zwei Tore nach seiner Einwechslung erzielen. Heute wartet in der Champions League die nächste Möglichkeit auf Ronaldo, zu zeigen, dass er topfit von der Corona-Erkrankung zurückgekommen ist.

Allerdings sollte Turin vor dem heutigen Gegner gewarnt sein: Die Ungarn konnten im letzten Spiel ein 2:2 gegen erkämpfen - nachdem man 0:2 hinten lag.

Wird Ferencvaros zum Stolperstein oder gewinnt Juventus Turin ohne Probleme? Alles rund um die Übertragung der Champions League erklärt Goal in diesem Artikel.

Ferencvaros Budapest gegen Juventus Turin: Alles rund um die Partie der Champions League

Wettbewerb: Champions League

Begegnung: Ferencvaros Budapest vs. Juventus Turin

Datum : 04.11.2020

Uhrzeit : 21.00 Uhr

Schiedsrichter : Orel Grinfeld | Israel

Ort: Puskas Arena | Budapest | Ungarn

Juventus Turin zu Gast bei Ferencvaros Budapest: Läuft die Champions League LIVE im TV?

Halloween ist zwar schon vorbei, trotzdem bleibt der Horror für viele Fußballfans im November nicht aus. Schließlich ist dies die Mutter aller Horrorfragen: Läuft das Spiel meines Vereins heute im TV?

Für alle Fans von Juventus Turin und Ferencvaros Budapest gibt es erstmal schlechte Nachrichten: Das Spiel der Champions League wird heute nicht in voller Länge im TV übertragen. Sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV hat sich kein Sender die Rechte an der kompletten Übertragung Begegnung gesichert, auf Sky wird das Spiel lediglich in der Konferenz live im TV gezeigt.

Nicht im TV, aber trotzdem auf dem Fernseher zu sehen: So könnt ihr Ferencvaros - Juventus verfolgen

Allerdings sollte euch das nicht in Angst und Schrecken versetzen, es gibt nämlich eine kostenlose Alternative, welche ihr sogar auf eurem Fernseher verfolgen könnt. Der Streamingdienst DAZN hält die Lizenzen zur Übertragung der Partie und wird diese heute Abend zeigen.

Mit einem Smart TV könnt ihr DAZN dann ganz einfach verfolgen, alles was ihr dafür braucht ist die kostenlose DAZN-App und ein gültiges Abonnement. Wie ihr dieses abschließt und alles weitere zu DAZN wird in diesem Artikel beschrieben.

Uhrzeiten, Kommentator, Experte: Alles zur DAZN-Übertragung von Ferencvaros gegen Juventus

Plattform : DAZN

: DAZN Anpfiff : 21:00 Uhr

: 21:00 Uhr Beginn der Übertragung: Kurz vor Anpfiff

Kurz vor Anpfiff Kommentator : Carsten Fuß

: Carsten Fuß Experte: Benny Lauth - Ex-Spieler von Ferencvaros Budapest

Juventus Turin bei Ferencvaros Budapest: Die Champions League im LIVE-STREAM verfolgen

Was ist überhaupt DAZN? DAZN ist eine Streamingplattform, die es erst seit wenigen Jahren gibt. Trotz der jungen Geschichte gehört DAZN allerdings jetzt schon zu den bekanntesten und beliebtesten Videoplattformen in und sollte jedem Sportfan ein Begriff sein.

Mehr als nur die Champions League: Das Angebot von DAZN

Dabei spezialisiert sich DAZN nicht auf ein Gebiet, sondern bietet viele unterschiedliche Sportarten im LIVE-STREAM an - immer in höchster Qualität. Neben dem Fußball gehören beispielsweise Boxen, American Football, Darts, Basketball, Leichtathletik, Motorsport, Radsport oder Eishockey zu den Aushängeschildern.

Die Menge an Sportarten interessiert euch eher wenig, was ihr vor allem sehen wollt, ist der Fußball? Dann seid ihr hier trotzdem gut aufgehoben: Kein deutscher TV- oder Streamingsender zeigt so viel LIVE-Fußball wie DAZN. Neben der , der Champions League, der und vielen europäischen Top-Ligen ( , , , Liga NOS, ...) werden viele weitere Ligen von anderen Kontinenten (Chinese Super League, , Copa Libertadores ...) übertragen.

Juventus Turin bei Ferencvaros Budapest kostenlos sehen: So funktioniert der DAZN Gratismonat

Das alles klingt zwar ganz nett, aber überzeugt seid ihr noch nicht? Dann solltet ihr euch mal mit der besten Eigenschaft von DAZN vertraut machen: Dem DAZN Probemonat.

Wenn ihr diesen abschließt, könnt ihr einen Monat lang auf das gesamte Angebot von DAZN zugreifen - ohne Einschränkungen! Der Probemonat ist kostenlos und unverbindlich, wenn ihr also im Nachhinein kein Abonnement abschließen wollt, könnt ihr ihn ganz einfach kündigen - und schon seht ihr den besten LIVE-Sport, ohne einen Pfennig auszugeben.

Probemonat abgelaufen? So schließt ihr ein Abonnement bei DAZN ab

Wenn der Probemonat einmal abgelaufen ist, habt ihr drei Möglichkeiten. Eine davon ist, kein DAZN-Abonnement abzuschließen - aber wer will schon diese Menge an LIVE-Sport, Interviews und Highlights verpassen?

Mit den anderen beiden Möglichkeiten könnt ihr auf das gesamte Angebot von DAZN zugreifen. Die Abonnements unterscheiden sich in den Kosten und der Laufzeit.

Mit dem Monatsabo bezahlt ihr 11,99 Euro pro Monat und könnt monatlich kündigen. Langfristig ist aber das Jahresabo günstiger, hier bezahlt ihr pro Jahr 119,99 Euro (jährlich kündbar), heruntergerechnet bezahlt ihr also 10 Euro pro Monat. Eure Entscheidung!

Ihr habt noch Fragen zu DAZN? Schaut mal bei DAZN News vorbei - hier werden alle Fragen rund um den Streamingdienst beantwortet. Ihr wollt wissen, ob ihr den Probemonat mehrmals abschließen könnt oder welches Programm in den nächsten Tagen zu sehen ist? Hier geht's zu DAZN News.

Ferencvaros Budapest vs. Juventus Turin: Die Highlights der Champions League auf DAZN

Ihr habt ein DAZN-Abonnement, seid aber unterwegs und könnt das Spiel nicht verfolgen? Kein Problem, auch hierfür ist bei DAZN gesorgt - wieder einmal habt ihr die Qual der Wahl.

Mit dem Re-Live könnt ihr das gesamte Spiel von vorne anschauen, ohne euch Spoilern zu lassen. Ihr seht das Spiel, als würde es in der Sekunde, in der ihr den Stream anmacht, angepfiffen werden, und nicht schon Stunden zuvor .

könnt ihr das gesamte Spiel von vorne anschauen, ohne euch zu lassen. Ihr seht das Spiel, als würde es in der Sekunde, in der ihr den anmacht, angepfiffen werden, und nicht schon . So viel Zeit habt ihr nicht und ihr wollt nur die Schlüsselszenen der Partie sehen? Dann sind die Highlights das Richtige für euch. Diese müssen zwar erst produziert werden, aber wenn ihr eine gute Stunde nach Abpfiff wartet, sollte das reichen, damit der Zusammenschnitt auf der Plattform hochgeladen wird.

Alternativ könnt ihr die Highlights auch auf YouTube sehen, dort müsst ihr allerdings länger warten, bis diese hochgeladen werden. Mit einem DAZN-Abonnement könnt ihr diese Wartezeit vermeiden!

Ferencvaros - Juventus im LIVE-TICKER: So verpasst ihr nichts

Ihr könnt das Spiel nicht im LIVE-STREAM von DAZN sehen, wollt aber nicht auf die Highlights warten und alle Details zum Spiel in Echtzeit erfahren? Dann solltet ihr den LIVE-TICKER von Goal benutzen.

Dieser ist selbstverständlich kostenlos. Hier bekommt ihr neben genauen Beschreibungen der wichtigen Szenen (Tore, Karten, Chancen, Auswechslungen...) auch detailliertes Hintergrundwissen. Hier entlang!

Die Aufstellungen der Champions League: So laufen Juventus Turin und Ferencvaros Budapest auf

Sobald die Aufstellungen veröffentlicht werden, tragen wir diese hier ein. Schaut also etwa eine Stunde vor Anpfiff wieder vorbei, um perfekt auf das Spiel von Juventus Turin bei Ferencvaros Budapest vorbereitet zu sein.