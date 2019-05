Enzo Barrenechea: Juventus Turin wohl vor Transfer von 17-jährigem Talent aus Argentinien

Juventus Turin will sich perspektivisch verstärken. Der 17-jährige Enzo Barrenechea aus Argentinien soll ein Ziel der Bianconeri sein.

Serie-A-Rekordmeister steht wohl kurz vor einem Transfer des Mittelfeldtalents Enzo Barrenechea vom argentinischen Erstligisten Newell’s Old Boys. Das berichtet TyC Sports.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Barrenechea, dessen Vertrag noch bis 2021 läuft, feiert Ende Mai seinen 18. Geburtstag und soll im Sommer nach wechseln. Die Verhandlungen der Klubs stehen gemäß des Berichts kurz vor dem Abschluss.

Enzo Barrenechea: Verstärkung für das Mittelfeld bei Juventus?

Barrenechea spielt zurzeit in der U19 der Newell's Old Boys und lief auch schon in der U20-Nationalmannschaft Argentiniens auf. Für seinen Verein erzielte Barrenechea in dieser Saison vier Tore in 27 Spielen.

In argentinischen Medien wird er bereits mit Juves Uruguayer Rodrigo Bentancur verglichen, der im Alter von 20 Jahren von den Boca Juniors nach Turin kam und dort in dieser Spielzeit 37 Partien bestritt.