Ex-Juve-Star Claudio Marchisio wünscht sich Jürgen Klopp bei Juventus Turin

Ex-Juve-Star Claudio Marchisio ist ein Fan Jürgen Klopps und überzeugt davon, dass der Deutsche auch in der Serie A erfolgreich wäre.

Der ehemalige italienische Nationalspieler Claudio Marchisio hat sich als Bewunderer von Jürgen Klopp geoutet und wünscht sich den Liverpool-Trainer an der Seitenlinie seines langjährigen Klubs . "Ich hätte gerne einen Coach, von dem ich glaube, dass er nicht zu haben ist: Jürgen Klopp", sagte der Mittelfeldspieler von Zenit St. Petersburg angesprochen auf die Trainerfrage bei den Bianconeri in der Tuttosport.

"Ich bin verrückt nach diesem Spiel und ich mag seine Art, Fußball zu spielen", schwärmte der 33-Jährige weiter. "Er wäre in sehr erfolgreich."

Juventus Turin: Macht Massimiliano Allegri weiter?

Hinter der Zukunft des aktuellen Juve-Trainers Massimiliano Allegri steht im Moment noch ein Fragezeichen. Ein Treffen zwischen ihm und Präsident Andrea Agnelli am Mittwoch soll Klarheit darüber bringen, ob Allegri den Rekordmeister auch in der kommenden Saison trainiert.

Ex-Allegri-Schützling Claudio Marchisio spielte von 2005 bis 2018 bei Juventus und wechselte dann ablösefrei in die russische Premier Liga.

Jürgen Klopp sammelte in der abgelaufenen Saison mit dem in der Premier League 97 Punkte und landete damit hinter Meister auf Rang zwei. Am 1. Juni treffen die Reds im Finale der auf .