Juventus Turin vs. Cagliari live: Die Serie A heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In der italienischen Serie A geht der 19. Spieltag über die Bühne. Im Zuge dessen findet am Dienstag um 20.45 Uhr das Heimspiel von Juventus Turin gegen Cagliari statt. Somit empfängt der Siebte den Vorletzten, wobei die Alte Dame und die Sarden 31 und zehn Punkte holten.

Juventus Turin trat in seinen bislang letzten vier Meisterschaftsspiel ausschließlich gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte an. Hierbei setzte sich das Team von Massimiliano Allegri dreimal mit 2:0 durch, zudem gab es ein 1:1 in Venedig. Am 18. Dezember kehrte die Alte Dame in Bologna in die Erfolgsspur zurück. Zwei Wochenenden zuvor bezwang Juventus im bislang letzten Heimspiel Genoa.

Die Gäste nahmen drei ihrer zehn Punkte Mitte Oktober mit einem Heimerfolg gegen Sampdoria Genua mit. Danach ging Cagliari in seinen bislang letzten zehn Liga-Partien sechsmal als Verlierer und viermal mit einem Unentschieden vom Platz. Hierbei schrieb die seit Mitte September von Walter Mazzarri trainierte Elf zuletzt am 6. Dezember zuhause gegen den FC Turin an. Nach dem vierten Remis am Stück setzte es zuletzt zwei 0:4 bei Inter Mailand und am 18. September daheim gegen Udinese.

Heute kommt es in der italienischen Serie A zur Begegnung Juventus Turin vs. Cagliari. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Anfangsformationen.

Juventus Turin vs. Cagliari: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Juventus Turin vs. Cagliari Datum: Dienstag, 21. Dezember 2021 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Allianz Stadium (Turin)

Juventus Turin gegen Cagliari heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Serie A

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

Spielbeginn: 20.45 Uhr

Kommentator: Mario Rieker

Juventus vs. Cagliari stellt eine der zwei Partien dar, die heute um 20.45 Uhr stattfinden. Zudem kommt es zum Match Genoa vs. Atalanta. Zuvor eröffnet um 18.30 Uhr die Begegnung zwischen Udinese und Salernitana den 18. Spieltag.

Juventus Turin gegen Cagliari heute im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits erläutert, könnt Ihr ein gewöhnliches TV-Gerät per HDMI-Kabel mit einem Notebook koppeln. Damit könnt Ihr die LIVE-STREAMS, die DAZN für alle Sportevents anbietet, auf dem Fernseher mitverfolgen. Außerdem eignen sich Smartphones und Tablets für diesen Zweck. Und das gilt natürlich auch für das Heimspiel von Juventus gegen Cagliari.

Zu Juventus Turin vs. Cagliari via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Ihr möchtet kein Geld ausgeben, habt keine ausreichende Internetverbindung oder nicht genug Zeit? Auch dafür gibt es, wenn auch nicht in TV-Bildern, eine Lösung. Denn: GOAL hält Euch mit seinem LIVE-TICKER zur Begegnung Juventus Turin vs. Cagliari auf dem Laufenden. Hierbei informieren wir Euch zu allen Treffern, sonstigen Torchancen, Karten und Wechseln. Das Ganze funktioniert auch mithilfe von Push-Mitteilungen.

Juventus Turin gegen Cagliari: Die Aufstellungen zur Serie A

Die Startformationen erscheinen hier ungefähr eine Stunde vor dem Anstoß.