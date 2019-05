Juventus Turin bei Sampdoria Genua: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen - Alles zur Übertragung der Serie A

In der Serie A ist Juventus für das letzte Saisonspiel bei Sampdoria Genua zu Gast. Goal zeigt euch, wie ihr das Spiel live sehen könnt.

kann seit Wochen dem Saisonende entspannt entgegenschauen, nachdem man bereits am 33. Spieltag den Meistertitel in der klar machen konnte. Nun steht für die Spieler des Rekordmeisters heute Abend um 18 Uhr bei Genua das letzte Saisonspiel an, bevor man sich in die lange Sommerpause verabschiedet. Dabei wird vor die Frage nach der Nachfolge Massimiliano Allegris im Fokus stehen, Juventus gab vor gut einer Woche bekannt, dass der Italiener nach Abschluss der Saison nicht mehr Trainer in Turin sein wird.

Auch für den Gastgeber aus Genua geht es vor dem Anpfiff heute Abend um 18 Uhr nicht mehr um viel, da man den neunten Tabellenplatz nicht mehr verlassen kann. Spannung und Tore verspricht das Spiel trotzdem: Mit Superstar Cristiano Ronaldo (21 Tore) und Oldie Fabio Quagliarella (26 Tore) werden zwei der erfolgreichsten Torschützen der Serie A auf dem Platz stehen.

Die beiden Spieler waren auch die Protagonisten im Hinspiel zwischen den beiden Mannschaften: Trotz eines verwandelten Elfmeters von Quagliarella gewann am Ende Juventus, beim 2:1-Sieg der Turiner traf CR7 doppelt. Allerdings befindet sich der Rekordmeister aktuell in keiner guten Phase, man konnte die letzten vier Spiele nicht gewinnen. Am vergangenen Sonntag spielte man im letzten Heimspiel der Saison 1:1 gegen Atalanta Bergamo.

In diesem Artikel zeigt euch Goal, wie ihr das Serie-A-Spiel zwischen Sampdoria und Juventus heute im LIVE-STREAM und TV schauen könnt. Über die Aufstellungen geben wir euch kurz vor Anpfiff Bescheid.

Sampdoria Genua vs. Juventus Turin: Die Daten zum Top-Spiel

Duell Sampdoria Genua vs. Juventus Turin Datum So., 26. Mai 2019 | 18:00 Uhr Ort Stadio Luigi Ferraris, Genua Zuschauer 36.599 Plätze

Juventus Turin bei Sampdoria Genua: Kann ich das Spiel heute live im TV sehen?

Die Serie A gehört zu den angesagtesten Ligen der Welt - wenig verwunderlich also, dass viele Fußballliebhaber das Spiel live im TV sehen wollen. Goal klärt auf, ob das auch funktioniert.

Kann ich Sampdoria gegen Juventus live im Pay- oder Free-TV sehen?

Leider überträgt keiner der großen Fernsehsender die Serie A im Fernsehen - ob Pay- oder Free-TV. Das liegt daran, dass dem Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte gehören.

Das heißt allerdings nicht, dass ihr die Spiele nicht auf dem Fernseher schauen kann: Wie ihr mit DAZN die Übertragung am TV schauen könnt, steht im nächsten Abschnitt.

Sampdoria Genua empfängt Juventus Turin: So könnt ihr die Partie im LIVE-STREAM sehen

Auch am letzten Spieltag wird DAZN wieder sämtliche Partien der Serie A im LIVE-STREAM übertragen - dementsprechend werden die Fans von Ronaldo, Quagliarella und Co. nicht enttäuscht. Ab spätestens 18 Uhr könnt ihr live bei der Übertragung einschalten, wenn die Spieler beider Mannschaften zum letzten Mal in dieser Saison ins Stadion einlaufen.

Um bei DAZN Sportevents aller Art live schauen zu können, ist ein Abo erforderlich. Dieses gibt es einen Monat lang kostenlos, im Anschluss kostet es 9,99 Euro monatlich. Wenn ihr einmal DAZN abonniert hab, ist für euch das komplette Programm mit der Serie A, , , , NBA, NFL sowie vielen weiteren Sportevents rund um die Uhr verfügbar.

Egal ob Smart-TV, Tablet oder Smartphone: Mit der kostenlosen DAZN-App schaut ihr die Streams ganz einfach und live. Auch am PC und MacBook könnt ihr euch mit wenigen Klicks die Sportwelt in Echtzeit anschauen, gleiches gilt für die Playstation und den Amazon Fire TV Stick.

Juventus Turin bei Sampdoria Genua: Die Highlights der Partie gibt es bei DAZN

Wer es nicht schafft, sich die Live-Übertragung anzuschauen oder wer die besten Szenen der Partie noch einmal sehen will, kann kurz nach Ende des Spiels bereits die Highlights auf DAZN sehen.

Dabei gibt es den jeweiligen Clip für mehrere Tage zu sehen. So kann also jeder Nutzer die Highlights schauen, wann immer er will. Vielleicht hat ja auch Cristiano Ronaldo, der frisch gekürte Spieler des Jahres, wieder den ein oder anderen Leckerbissen auf Lager.

Wer wissen möchte, wie man die 9,99 Euro monatlich für DAZN bezahlt, kann sich dank dieser Übersicht über die unterschiedlichen Zahlungsmöglichkeiten informieren.

Juventus Turin zu Gast bei Sampdoria: Der LIVE-TICKER zum heutigen Spiel

Ihr wollt das Spiel unbedingt verfolgen, habt allerdings keinen TV, PC oder Laptop da und das Datenvolumen des Handys reicht auch nicht mehr? Dann hilft natürlich der LIVE-TICKER von GOAL.

Mit diesem seid ihr stets auf dem aktuellsten Stand und verpasst kein Tor, keine Verletzung und keine Karten. Außerdem bleibt jeder Fußballfan dank der präsentierten Zahlen und Statistiken auf Höhe des Spielgeschehens.

Selbstverständlich ist der LIVE-TICKER von Goal kostenlos.

Juventus in Genua: So sieht es um die Aufstellungen aus

Bei Juventus wird weiterhin Nationalspieler Sami Khedira ausfallen. Im April kündigte der Mittelfeldspieler sein persönliches Saisonaus an, da er sich einer Knieoperation unterziehen musste. Auch der früherer Bayern-Flügelflitzer Douglas Costa wird verletzt fehlen, gleiches gilt für Rechtsverteidiger Joao Cancelo (Nasen-OP) und Torwart Matteo Perrin (Schulter).

Bei Sampdoria wird der 36-jährige Torjäger Quagliarella versuchen, erstmals in seiner Karriere zum Torschützenkönig der Serie A zu werden. Mit vier Toren Vorsprung vor den zweitplatzierten Duvan Zapata ( ) und Krzystof Piatek ( ) dürfte ihm der Titel allerdings nur schwer zu nehmen sein.

Die Aufstellungen der Vereine werden kurz vor Anpfiff hier bekanntgegeben.