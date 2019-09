Juventus Turin: Maurizio Sarri nach überstandener Lungenentzündung gegen Florenz wieder dabei

Mit einigen Wochen Verspätung steht Maurizio Sarri erstmals in einem Pflichtspiel als Juve-Coach an der Seitenlinie.

Maurizio Sarri feiert nach seiner Lungenentzündung am kommenden Wochenende sein Pflichtspieldebüt als Trainer des italienischen Rekordmeisters .

Wie Juve am Donnerstag mitteilte, wird der 60-Jährige die "Bianconeri" am Samstag beim Auswärtsspiel in Florenz erstmals in einem Pflichtspiel betreuen.

Maurizio Sarri kam vom zu Juventus

Seit Mitte August hatte Sarri mit einer Lungenentzündung zu kämpfen und verpasste deshalb die ersten beiden Ligaspiele. Während der Länderspielpause hatte er erstmals wieder das Training der Turiner geleitet.

Sarri war erst vor der Saison von Europa-League-Sieger FC Chelsea zum Klub um Superstar Cristiano Ronaldo gewechselt.