Juventus-Star Paulo Dybala: Diese beiden Trikots wollte ich ersteigern

Paulo Dybala von Juventus Turin sammelt Trikots. Nun hat der Argentinier verraten, dass er sich um zwei ganz besondere Exemplare bemüht hat.

Paulo Dybala von hat sich als Sammler von Fußball-Trikots geoutet. "Ich habe Hunderte Trikots" sagte der Argentinier Vanity Fair. "Einige davon habe ich mir nach Abpfiff ertauscht, einige sind Geschenke von Teamkollegen, die in anderen Nationalmannschaften spielen", erklärte der Stürmer.

Dybala ist darüber hinaus bereit, für besondere Exemplare Geld auszugeben: "Ich kaufe manchmal auch welche", sagte er.

Dybala will Trikots von Del Piero und Maradona

Dass seine Bemühungen aber nicht immer erfolgreich sind, gestand er auch: "Einmal stand ich kurz davor, ein Trikot von Alessandro Del Piero in einer Auktion zu kaufen und eines, das Diego Maradona in einem Spiel gegen getragen hatte", so Dybala.

"Dann hat jemand aber mehr bezahlt als ich", fügte er hinzu.