Juventus steigt in Rennen um Chelsea-Talent Iling ein

Zahlreiche Top-Klubs sollen sich um Chelseas Samuel Iling bemühen, der die Blues im Sommer verlassen könnte. Jetzt ist auch Juve an ihm dran.

Juventus ist nach Informationen von Goal und SPOX in das Rennen um Chelseas Samuel Iling eingestiegen. Der Vertrag des 16-Jährigen läuft im Sommer aus, sodass er seinen ersten Profivertrag auch bei einem anderen Klub als den Blues unterschreiben könnte.

Interessenten für Iling gibt es einige: ist an ihm dran, auch der , Schalke und Amsterdam sollen ihn auf ihrer Liste haben.

Iling gilt als Nachfolger von Hudson-Odoi

Bei Chelsea überzeugte Iling in der aktuell unterbrochenen Saison bereits in der U18, für die er auch in der zum Einsatz kam. Für Englands U17-Nationalteam absolvierte er bereits fünf Länderspiele.

Iling gilt bei den Blues als nächstes großes Offensiv-Talent nach Callum Hudson-Odoi. An dem war der FC Bayern München bereits interessiert, doch der Engländer verlängert schließlich bei Chelsea.