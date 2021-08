Ein englischer Fünftligist ist schuld: Warum aus Juve die "Bianconeri" wurden

Zwischen Juventus Turin und Notts County besteht eine ganz besondere Beziehung. Die Engländer waren für Juve der Retter in der Trikot-Not.

HINTERGRUND

Zwei Fußballfragen, mit denen man seinem Gegenüber entweder großen Respekt oder sogar ein wenig Kleingeld abnötigen kann, wenn man die Antwort kennt. Die erste: Wie heißt der älteste Profi-Klub der Welt? Die Antwort: Notts County, gegründet 1862. Die zweite: Welches Team erzielte das erste gegnerische Tor im Juventus Stadium, das 2011 eingeweiht wurde? Die Antwort: wieder Notts County.

Während man die Lösung bei der ersten Frage noch achselzuckend hinnehmen kann, weil England halt das Mutterland des Fußballs ist und vor knapp 160 Jahren andere Vereine und nicht Man United oder Liverpool die Platzhirsche auf der Insel waren, verwundert die Lösung der zweiten doch sehr. Juventus weiht seine schmucke neue Arena ein – und ein Klub, der aktuell in der National League, der fünften englischen Liga, zu Hause ist, hat die Ehre, der Sparringspartner für die Alte Dame zu sein?

Die Verbindung zwischen den beiden Vereinen ist eine besondere – und sie geht ins Jahr 1903 zurück. Als der älteste Profiklub der Welt beeinflusste Notts County zahlreiche andere Klubs in England und förderte die neue Sportart. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert herum verbreiteten viele Engländer ihre Liebe zum Fußball in ganz Europa. So auch John Savage. Er war 1897 eines der Gründungsmitglieder von Juventus in Turin und er löste das erste ganz große Problem des noch jungen Vereins.

Juventus spielt in den Anfangsjahren in Rosa

Die Turiner spielten in ihren Anfangsjahren noch in Rosa, doch nach zahlreichen harten Duellen und dem anschließenden Wäschen war die Farbe der Trikots stark verblasst. Ein neuer Dress musste her – und Savage hatte eine glorreiche Idee. Er ließ seine Verbindungen in die alte Heimat spielen und fragte bei Notts County an, ob es möglich sei, den Turinern einen Satz neuer Spielshirts zu schicken. Die "Magpies", die schwarz-weiß-gestreiften Elstern von der Insel, ließen sich erweichen und erfüllten den Juve-Wunsch. Und seitdem laufen die Turiner, genau wie Notts County, als "Bianconeri", als die Weiß-Schwarzen, auf.

2019 gab es dann für die Turiner die große Gelegenheit, sich für das 1903 erhaltene Geschenk zu revanchieren. Notts County war wieder einmal abgestiegen und hatte große finanzielle Schwierigkeiten. Symbolisch wollten die Turiner den befreundeten Klub mit einer Trikotspende – und darüber hinaus auch mit etwas Geld – unterstützen. Die Italiener fühlten sich in der Schuld der Engländer, doch aus dem gut gemeinten Plan wurde nichts: Juve-Ausrüster Adidas machte bei dem Vorhaben gerne mit, doch Notts hatte sich für zwei Jahre an den Adidas-Rivalen Puma gebunden, sodass der Klub das Geschenk ablehnen musste.

So blieb den Engländern nur die Erinnerung an eine lange gemeinsame Geschichte, die 1903 begann und 2011 dazu führte, dass Notts County der Juve-Gegner bei der Einweihung des Juventus Stadiums war. Und als gute Gastgeber machten die Turiner den Engländern sogar ein Geschenk: Lee Hughes durfte zum 1:1-Endstand für den großen Außenseiter treffen.

Noch solch ein Name, der als Antwort auf eine schwere Fußball-Frage bestens geeignet ist.