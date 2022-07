Juventus will Gleison Bremer als De-Ligt-Nachfolger

Der Wechsel von Matthijs de Ligt zum FC Bayern München steht kurz bevor. Juventus hat schon einen Nachfolger im Auge.

Juventus Turin will Gleison Bremer von Torino als Verstärkung für die Abwehr verpflichten. Der Brasilianer soll nach Informationen von GOAL und SPOX bei den Bianconeri der Ersatz für Matthijs de Ligt werden, der aller Voraussicht nach zum FC Bayern München wechselt.

Zwar ist auch Inter Mailand an Bremer interessiert und trifft sich heute mit den Torino-Verantwortlichen. Doch während die Nerazzurri rund 30 Millionen Euro für den Innenverteidiger übrig haben, ist Juve bereit, mehr zu zahlen: Zu einer fixen Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro könnten noch fünf Millionen Euro an Boni kommen.

Bremer absoluter Stammspieler bei Torino

Aufgrund des besseren Angebots ist Juventus optimistisch, dass es mit einer Verpflichtung des 25-Jährigen klappt.

Bremer kam vor vier Jahren für knapp sechs Millionen Euro von Atletico Mineiro zu Torino. Seit 2019 ist er Stammspieler bei seinem Klub, in 98 Serie-A-Duellen gelangen ihm elf Tore und drei Vorlagen.