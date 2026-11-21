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Italien Serie A - Spielwoche 12 22. Nov. 2026 - 06:30 Allianz Stadium

Juventus gegen Venezia wird exklusiv im Livestream auf DAZN übertragen. Das Spiel ist mit einem Abonnement über die App oder die Website der Plattform auf jedem Gerät zu sehen. Abonnenten von DAZN-Sky können die Partie auch auf DAZN 1 verfolgen, das bei Sky auf Kanal 214 verfügbar ist.

Juventus kehrt am Sonntag, 22. November, ins Allianz Stadium in Turin zurück und trifft am zwölften Spieltag der Serie A auf Venezia. Anstoß ist um 12.30 Uhr.

Juventus geht nach einem 2:2 gegen die Fiorentina im letzten Ligaspiel in die Partie. Dieses Ergebnis beendete eine positive Serie. Spalletti muss mit erheblichen Verletzungssorgen umgehen, vor allem auf den Außenbahnen fehlen mehrere wichtige Spieler.

Kenan Yildiz, die Nummer 10 von Juventus, fehlt nach seiner Fußoperation im August weiterhin. Der Türke hat das Training mit dem Ball wieder aufgenommen, doch mit seiner Rückkehr in die Startelf wird erst in einigen Wochen gerechnet. Auch Kalulu, Cambiaso und Nico Gonzalez fallen weiterhin aus.

Eine gute Nachricht ist dagegen die Rückkehr von Francisco Conceiçao, der nach einem Monat Pause wieder zur Verfügung steht. Der Portugiese könnte zunächst auf der Bank sitzen. Kolo Muani dürfte erneut auf dem rechten Flügel spielen, Woltemade als Mittelstürmer.

Das von Davide Nicola trainierte Venezia reist nach dem 2:1-Sieg gegen Udinese vor der Pause nach Turin. Das Ergebnis hat der derzeit auf Platz 19 stehenden Mannschaft aus der Lagunenstadt neue Hoffnung auf den Klassenerhalt gegeben.

Die Informationen zu den verfügbaren Übertragungskanälen findet Ihr im Folgenden.

Neuigkeiten zu den Teams

Spalletti muss auf eine lange Liste nicht verfügbarer Spieler verzichten. Yildiz, Thuram, Locatelli, Milik und Grabara fallen wegen langfristiger Verletzungen aus. Kalulu trainiert separat und wird für seine Rückkehr noch mehrere Wochen brauchen. Cambiaso und Nico Gonzalez sind fraglich, Celik ist nach einem muskulären Problem bei der Nationalmannschaft ebenfalls unsicher. Zhegrova hat dagegen regulär trainiert und steht zur Verfügung. In der voraussichtlichen Startelf von Juventus steht Vicario im Tor. Lucumi und Bremer bilden das Abwehrzentrum, Cabal spielt links und McKennie auf der für ihn ungewohnten rechten Seite. Im Mittelfeld sind Koopmeiners, Douglas Luiz und Boga vorgesehen, im Angriff Kolo Muani, Woltemade sowie Alajbegovic oder Boga.

Nicola kann wieder auf alle Stammspieler zurückgreifen, lediglich Franjic, Sverko und Adorante fehlen. Venezia dürfte mit Stankovic im Tor antreten, davor mit einer Viererkette aus Moreno, Halhal, Juan Jesus und Mazzocchi. Im Mittelfeld werden Kike Perez, Sohm und Basic erwartet, im Angriff Adams und Yeboah. Neuigkeiten zu den offiziellen Aufstellungen gibt es in den Stunden vor dem Anpfiff.

Aktuelle Form

Juventus hat in den letzten fünf Spielen in der Serie A und der Europa League drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Juventus besiegte Napoli mit 2:0 und AZ Alkmaar mit 2:1, verlor aber gegen Genoa mit 0:2 und spielte zuletzt 2:2 gegen die Fiorentina. In diesen fünf Partien erzielte Spallettis Mannschaft sieben Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Venezia hat in den letzten fünf Ligaspielen zwei Siege und drei Niederlagen verbucht. Das Team aus der Lagunenstadt schlug Napoli mit 1:0 und Udinese mit 2:1, verlor aber gegen Inter, Genoa und Como. In den letzten fünf Partien erzielte Venezia vier Tore und kassierte ebenso viele.

Direkte Duelle

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand am 25. Mai 2025 statt, als Juventus in der Serie A auswärts bei Venezia mit 3:2 gewann. Zuvor hatten sich die beiden Teams im Dezember 2024 im Allianz Stadium 2:2 getrennt. In den fünf vorliegenden Serie-A-Duellen kommt Juventus auf drei Siege, Venezia auf einen. Ein Spiel endete unentschieden.

Tabelle

In der Serie A steht Juventus derzeit auf dem siebten Tabellenplatz, Venezia auf Rang 19.