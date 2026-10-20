Juventus gegen Rennes: Spieldetails

Europa League - Spielwoche 3 22. Okt. 2026 - 12:45 Allianz Stadium

Juventus FC und Stade Rennais F.C. spielen am 22. Oktober 2026 um 16:45 Uhr GMT (12:45 Uhr EST / 17:45 Uhr BST / 18:45 Uhr SAST).

Juventus will gegen Rennes’ treffsichere Angreifer sofort zurückschlagen

Juventus will am dritten Spieltag auf europäischer Bühne ein Zeichen setzen, nachdem die Mannschaft am Wochenende in Turin eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Lazio in der Serie A hinnehmen musste. Am zweiten Spieltag der Europa League hatte Juventus noch einen hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg bei Celta Vigo gefeiert, doch inzwischen zeigen sich in Luciano Spallettis Mannschaft Schwächen, auch in der heimischen Liga. Nun trifft Juventus auf Rennes, das aus einem turbulenten Ligue-1-Spiel mit sieben Toren gegen Paris FC kommt. Dabei gelang Angreifer Esteban Lepaul das seltene Kunststück, drei Elfmeter in einem Spiel zu verwandeln. Rennes reist mit dem Ziel ins Piemont, Juventus das Leben schwer zu machen und in der Ligaphase wichtige Auswärtspunkte zu holen.

Getty Images

Juventus will nach dem Rückschlag in der Liga zurückschlagen

Juventus will am Donnerstagabend die Enttäuschung über die 0:3-Heimniederlage in der Serie A gegen S.S. Lazio vom Sonntag, dem 18. Oktober, hinter sich lassen. Trotz 56 Prozent Ballbesitz wurde die Mannschaft bei Kontern bestraft. Auf europäischer Bühne hat Juventus in dieser Saison allerdings bereits seine Qualitäten bewiesen: Am zweiten Spieltag der Europa League, dem 15. Oktober, gelang ein umkämpfter 2:1-Auswärtssieg bei RC Celta de Vigo. Mit Angreifer Randal Kolo Muani sowie den offensiven Außenspielern Nicolás González und Francisco Conceição will Juventus im Allianz Stadium wieder das Spiel bestimmen.

Getty Images

Rennes setzt auf seinen Kampfgeist

Stade Rennais reist nach einer ereignisreichen Woche in allen Wettbewerben nach Italien. Am Donnerstag, dem 15. Oktober, drehte Rennes in der Europa League die Partie gegen OFI Kreta und gewann mit 2:1. Damit rückte die Mannschaft auf einen der oberen Plätze der Ligaphase vor. Am Sonntag, dem 18. Oktober, verlor Rennes ein turbulentes Ligue-1-Spiel gegen Paris FC mit 3:4. Angreifer Esteban Lepaul erzielte dabei einen bemerkenswerten Hattrick durch Elfmetertore (28., 73., 87. Minute). Mit den Offensivspielern Ludovic Blas, Przemysław Frankowski und Esteban Lepaul verfügt Rennes über genügend Torgefahr, um die Abwehr von Juventus zu fordern.

Getty Images

Duell im Fokus: Randal Kolo Muani gegen Charlie Cresswell

Im Zentrum des Angriffs: Randal Kolo Muani führt den Angriff von Juventus an. Mit seinem explosiven Tempo und seiner Kopfballstärke soll er tief stehende Abwehrreihen überwinden.

Stütze der Abwehr: Der englische Verteidiger Charlie Cresswell ist die zentrale Stütze der Abwehr von Rennes. Er soll die Hereingaben von Juventus über Francisco Conceição und Edon Zhegrova entschärfen.

Taktische Analyse und voraussichtliche Startelf

Juventus FC (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; McKennie, Luiz, Sarr, Çelik; González, Conceição; Kolo Muani.

Stade Rennais F.C. (4-1-2-3): Samba; Reynolds, Cresswell, Rouault, Nagida; Cissé; Szymański, Thomasson; Blas, Lepaul, Soumaré.

Einschätzung zum Spiel: Auf dem Papier liegt die Siegchance von Juventus zu Hause bei 60,9 Prozent. Rennes’ direktes Umschaltspiel und die Fähigkeit, im Strafraum Fouls zu provozieren, stellen jedoch eine erhebliche Gefahr für die Abwehr von Juventus dar. Diese kassierte beim letzten Heimspiel drei Gegentore, ohne selbst zu treffen.

Personal und Kader

Luciano Spalletti darf Juventus wegen einer Sperre bei diesem Europa-League-Spiel nicht von der Seitenlinie aus betreuen. Eine bestätigte Verletztenliste oder voraussichtliche Startaufstellung wurde vor der Partie noch nicht veröffentlicht. Weitere Informationen werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Auch Rennes-Trainer Franck Haise hat weder seine Kaderauswahl noch die Verletzungssituation bestätigt. Sobald vor dem Spiel weitere Informationen vorliegen, werden sie ergänzt.

Form

Juventus hat wettbewerbsübergreifend zwei der letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt gab es in der Serie A eine 0:3-Heimniederlage gegen Lazio. Zuvor hatte die Mannschaft in der Europa League auswärts bei Celta Vigo einen Rückstand gedreht und mit 2:1 gewonnen. Im weiteren Verlauf dieser fünf Spiele besiegte Juventus Atalanta in der Serie A mit 2:0 und spielte 1:1 gegen Cagliari. Der einzige weitere Rückschlag war eine 0:1-Niederlage in einem Freundschaftsspiel gegen Cremonese.

Rennes hat von den letzten fünf Spielen zwei gewonnen, zwei verloren und eines verloren. Zuletzt unterlag die Mannschaft Paris FC in der Ligue 1 mit 3:4. Zuvor hatte sie sich mit einem 4:1-Sieg gegen Auxerre von früheren Schwierigkeiten erholt. Eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Lyon zu einem früheren Zeitpunkt dieser Serie unterstreicht die schwankenden Leistungen der Mannschaft von Haise in diesem Zeitraum.

Direkter Vergleich

Für dieses Spiel liegen derzeit keine Daten zum direkten Vergleich zwischen Juventus und Rennes vor. Weitere Informationen zu früheren Begegnungen werden ergänzt, sobald sie vor dem Anpfiff verfügbar sind.