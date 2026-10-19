Juventus gegen Rennes: Spieldetails

Europa League - Spielwoche 3 22. Okt. 2026 - 12:45 Allianz Stadium

Juventus FC und Stade Rennais F.C. spielen am 22. Oktober 2026 um 16:45 Uhr GMT (12:45 Uhr EST / 17:45 Uhr BST / 18:45 Uhr SAST).

Italiens Spitzenklub will sich zu Hause gegen die französische Offensive rehabilitieren

Juventus empfängt Stade Rennais F.C. am 3. Spieltag der Ligaphase der UEFA Europa League 2026/27 im Allianz Stadium. Nach einem enttäuschenden Heimauftritt in der heimischen Liga will der italienische Spitzenklub bei seiner Rückkehr auf die europäische Bühne umgehend eine Reaktion zeigen. Rennes reist unterdessen mit dem Ziel ins Piemont, Juventus das Leben schwer zu machen und in der Ligaphase wertvolle Auswärtspunkte zu holen.

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Juventus will nach dem Rückschlag in der Liga zurückschlagen

Juventus geht am Donnerstagabend mit dem Wunsch ins Spiel, die Enttäuschung über die 0:3-Heimniederlage in der Serie A gegen S.S. Lazio vom Sonntag, dem 18. Oktober, hinter sich zu lassen. Trotz 56 Prozent Ballbesitz wurde Juventus durch Konter bestraft. Auf europäischer Bühne hat die Mannschaft aus Turin in dieser Saison allerdings bereits ihre Qualitäten bewiesen: Am 2. Spieltag der Europa League am 15. Oktober erkämpfte sie sich einen 2:1-Auswärtssieg gegen RC Celta de Vigo. Mit Angreifer Randal Kolo Muani sowie den Spielmachern auf den Außenbahnen Nicolás González und Francisco Conceição will Juventus im Allianz Stadium wieder die Kontrolle übernehmen.

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Rennes schöpft Kraft aus seiner Aufholjagd

Stade Rennais reist nach einer ereignisreichen Woche in mehreren Wettbewerben nach Italien. Am Donnerstag, dem 15. Oktober, gelang Rennes in der UEFA Europa League ein dramatischer 2:1-Sieg nach Rückstand gegen OFI Crete. Damit erreichte der Klub die oberen Plätze der Ligaphase. Am Sonntag, dem 18. Oktober, zog Rennes in einem turbulenten Ligue-1-Spiel gegen Paris FC mit 3:4 den Kürzeren. Stürmer Esteban Lepaul erzielte dabei einen bemerkenswerten Hattrick mit drei Elfmetertoren (28., 73., 87.). Mit den Spielmachern Ludovic Blas, Przemysław Frankowski und Esteban Lepaul verfügt Rennes über genügend Offensivkraft, um die Abwehr von Juventus zu fordern.

Personal und Kader

Luciano Spalletti darf Juventus bei der Vorbereitung auf dieses Europa-League-Spiel wegen einer Sperre weiterhin nicht an der Seitenlinie betreuen. Eine bestätigte Verletztenliste oder eine voraussichtliche Startelf wurde vor dem Spiel nicht veröffentlicht. Weitere Informationen werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Auch Rennes-Trainer Franck Haise hat seine Kaderauswahl und die Verletzungssituation noch nicht bestätigt. Sobald vor dem Spiel weitere Informationen vorliegen, werden sie ergänzt.

Form

Juventus hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt setzte es in der Serie A eine 0:3-Heimniederlage gegen Lazio. Zuvor hatte Juventus in der Europa League nach einem Rückstand auswärts bei Celta Vigo mit 2:1 gewonnen. In dieser Serie von fünf Spielen besiegte die Mannschaft außerdem Atalanta in der Serie A mit 2:0 und spielte gegen Cagliari 1:1. Der einzige weitere Makel war eine 0:1-Niederlage in einem Freundschaftsspiel gegen Cremonese.

Rennes hat in seinen letzten fünf Spielen zweimal gewonnen, zweimal verloren und eine weitere Niederlage kassiert. Das jüngste Spiel endete mit einer 3:4-Niederlage gegen Paris FC in der Ligue 1. Nach vorherigen Schwierigkeiten gelang Rennes allerdings ein 4:1-Sieg gegen Auxerre. Eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Lyon zu einem früheren Zeitpunkt dieser Serie unterstreicht die schwankenden Leistungen der Mannschaft von Haise in diesem Zeitraum.

Direkter Vergleich

Für dieses Spiel liegen derzeit keine Daten zum direkten Vergleich zwischen Juventus und Rennes vor. Sobald kurz vor dem Anpfiff weitere Informationen verfügbar sind, werden Angaben zu früheren Begegnungen ergänzt.