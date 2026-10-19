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Europa League
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Juventus gegen Rennes: Alles Wissenswerte zur Vorschau auf das Europa-League-Spiel

Juventus FC - Rennes
Europa League
Juventus FC
Rennes

Ausführliche Vorschau auf die Begegnung zwischen Juventus FC und Stade Rennais F.C. in der UEFA Europa League. Wir beleuchten die jüngsten Ergebnisse in den nationalen Ligen und im Europapokal, die Form beider Mannschaften und die wichtigsten Themen vor dem Duell am 3. Spieltag an diesem Donnerstagabend im Allianz Stadium in Turin.

Juventus gegen Rennes: Spieldetails

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Europa League - Spielwoche 3
Allianz Stadium

Juventus FC und Stade Rennais F.C. spielen am 22. Oktober 2026 um 16:45 Uhr GMT (12:45 Uhr EST / 17:45 Uhr BST / 18:45 Uhr SAST).

Italiens Spitzenklub will sich zu Hause gegen die französische Offensive rehabilitieren

Juventus empfängt Stade Rennais F.C. am 3. Spieltag der Ligaphase der UEFA Europa League 2026/27 im Allianz Stadium. Nach einem enttäuschenden Heimauftritt in der heimischen Liga will der italienische Spitzenklub bei seiner Rückkehr auf die europäische Bühne umgehend eine Reaktion zeigen. Rennes reist unterdessen mit dem Ziel ins Piemont, Juventus das Leben schwer zu machen und in der Ligaphase wertvolle Auswärtspunkte zu holen.

Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images

Juventus will nach dem Rückschlag in der Liga zurückschlagen

Juventus geht am Donnerstagabend mit dem Wunsch ins Spiel, die Enttäuschung über die 0:3-Heimniederlage in der Serie A gegen S.S. Lazio vom Sonntag, dem 18. Oktober, hinter sich zu lassen. Trotz 56 Prozent Ballbesitz wurde Juventus durch Konter bestraft. Auf europäischer Bühne hat die Mannschaft aus Turin in dieser Saison allerdings bereits ihre Qualitäten bewiesen: Am 2. Spieltag der Europa League am 15. Oktober erkämpfte sie sich einen 2:1-Auswärtssieg gegen RC Celta de Vigo. Mit Angreifer Randal Kolo Muani sowie den Spielmachern auf den Außenbahnen Nicolás González und Francisco Conceição will Juventus im Allianz Stadium wieder die Kontrolle übernehmen.

FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-RENNESGetty Images

Rennes schöpft Kraft aus seiner Aufholjagd

Stade Rennais reist nach einer ereignisreichen Woche in mehreren Wettbewerben nach Italien. Am Donnerstag, dem 15. Oktober, gelang Rennes in der UEFA Europa League ein dramatischer 2:1-Sieg nach Rückstand gegen OFI Crete. Damit erreichte der Klub die oberen Plätze der Ligaphase. Am Sonntag, dem 18. Oktober, zog Rennes in einem turbulenten Ligue-1-Spiel gegen Paris FC mit 3:4 den Kürzeren. Stürmer Esteban Lepaul erzielte dabei einen bemerkenswerten Hattrick mit drei Elfmetertoren (28., 73., 87.). Mit den Spielmachern Ludovic Blas, Przemysław Frankowski und Esteban Lepaul verfügt Rennes über genügend Offensivkraft, um die Abwehr von Juventus zu fordern.

Personal und Kader

Juventus FC vs Rennes Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • L. Spalletti

Luciano Spalletti darf Juventus bei der Vorbereitung auf dieses Europa-League-Spiel wegen einer Sperre weiterhin nicht an der Seitenlinie betreuen. Eine bestätigte Verletztenliste oder eine voraussichtliche Startelf wurde vor dem Spiel nicht veröffentlicht. Weitere Informationen werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Auch Rennes-Trainer Franck Haise hat seine Kaderauswahl und die Verletzungssituation noch nicht bestätigt. Sobald vor dem Spiel weitere Informationen vorliegen, werden sie ergänzt.

Form

JUV

JUV - Form

ATA
S2-0
CRE
N0-1
CGL
U1-1
CEL
S1-2
LAZ
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
5/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
REN

REN - Form

OL
N4-0
LAV
N1-0
AJA
S4-1
OFI
S2-1
PAR
N4-3
Tor erzielt (kassiert)
9/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Juventus hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt setzte es in der Serie A eine 0:3-Heimniederlage gegen Lazio. Zuvor hatte Juventus in der Europa League nach einem Rückstand auswärts bei Celta Vigo mit 2:1 gewonnen. In dieser Serie von fünf Spielen besiegte die Mannschaft außerdem Atalanta in der Serie A mit 2:0 und spielte gegen Cagliari 1:1. Der einzige weitere Makel war eine 0:1-Niederlage in einem Freundschaftsspiel gegen Cremonese.

Rennes hat in seinen letzten fünf Spielen zweimal gewonnen, zweimal verloren und eine weitere Niederlage kassiert. Das jüngste Spiel endete mit einer 3:4-Niederlage gegen Paris FC in der Ligue 1. Nach vorherigen Schwierigkeiten gelang Rennes allerdings ein 4:1-Sieg gegen Auxerre. Eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Lyon zu einem früheren Zeitpunkt dieser Serie unterstreicht die schwankenden Leistungen der Mannschaft von Haise in diesem Zeitraum.

Direkter Vergleich

Für dieses Spiel liegen derzeit keine Daten zum direkten Vergleich zwischen Juventus und Rennes vor. Sobald kurz vor dem Anpfiff weitere Informationen verfügbar sind, werden Angaben zu früheren Begegnungen ergänzt.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
S
S
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
S
S
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
S
S
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
220073+46
S
S
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
S
S
6
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
220040+46
S
S
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
S
S
8
LyonLyonOL
220053+26
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
S
S
10
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
220031+26
S
S
11
Sp. PragSp. PragSPP
211052+34
U
S
12
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
211041+34
U
S
13
RennesRennesREN
211021+14
S
U
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
S
U
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
N
S
16
AC MailandAC MailandMIL
210142+23
S
N
17
BialystokBialystokJAG
210143+13
S
N
18
OFI KretaOFI KretaOFI
210132+13
N
S
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
N
S
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
S
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
210114-33
N
S
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
U
N
22
LilleströmLilleströmLIL
201123-11
U
N
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
N
U
24
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
201112-11
U
N
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
N
U
27
NijmegenNijmegenNEC
201116-51
U
N
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
N
N
28
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
200213-20
N
N
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
N
N
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
N
N
31
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
200215-40
N
N
33
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
200227-50
N
N
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
N
N
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
N
N
36
Lech PosenLech PosenLCH
200208-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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