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Women's Champions League - Spielwoche 5 18. Nov. 2026 - 15:00 Juventus Training Center

Das Spiel zwischen Juventus und Oud-Heverlee Leuven wird live im Stream auf Disney+ übertragen. Nachfolgend die Details, wie ihr die Partie verfolgen könnt.

Im Juventus Training Center in Vinovo steigt das Duell zwischen Juventus und Oud-Heverlee Leuven in der Gruppenphase der Women's Champions League.

Juventus geht unter Trainer Isaac Guerrero mit wechselhafter Form in diese Partie. Drei Siege aus den letzten fünf Spielen stehen zu Buche, aber auch eine herbe 0:6-Niederlage gegen Lyon in der Champions League, die Spuren hinterlassen hat.

Der jüngste Ligaerfolg gelang gegen Inter, das am 15. November in der Serie A mit 2:3 geschlagen wurde. Ein Ergebnis, das dem Umfeld nach der Niederlage auf europäischer Bühne neues Selbstvertrauen gegeben hat.

Oud-Heverlee Leuven unter Trainerin Ster Habibzadeh steckt in einer schwierigen Phase. In den letzten fünf Partien zwischen Champions League und Qualifikation holte das belgische Team einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen und kassierte dabei 11 Gegentore.

Die 1:5-Niederlage gegen Servette und das 0:5 gegen Paris Saint-Germain in der Champions League zeigen die Probleme der Gäste in der Defensive. Das 1:1 gegen HB Køge im letzten Europapokalspiel hat die Lage in der Tabelle nicht verbessert.

In der Tabelle belegt Juventus in der Gruppe der Women's Champions League den achten Platz, während OHL auf Rang 17 liegt. Juventus braucht Punkte, um nach oben zu klettern.

Nachfolgend alle Informationen, wie ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Neuigkeiten zu den Teams

Isaac Guerrero hat die offizielle Aufstellung von Juventus noch nicht bekanntgegeben. Informationen zu Verletzungen oder Sperren bei Juventus liegen nicht vor. Updates folgen kurz vor dem Anpfiff.

Auch bei Oud-Heverlee Leuven hat Trainerin Ster Habibzadeh die voraussichtliche Aufstellung noch nicht verraten. Offizielle Mitteilungen zu Ausfällen bei den Gästen gibt es nicht. Weitere Details werden in den Stunden vor dem Spiel ergänzt.

Formkurve

Juventus holte in den letzten fünf Spielen drei Siege, kein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Sieg gelang am 15. November in der Serie A gegen Inter mit einem 2:3. In der Champions League schlug Juventus Austria Wien W mit 4:1, kassierte aber eine deutliche 0:6-Niederlage gegen Lyon. In den letzten fünf Partien erzielte Juventus 10 Tore und kassierte 12.

Oud-Heverlee Leuven sammelte in den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Die letzte Partie endete am 11. November in der Women's Champions League 1:1 gegen HB Køge. Die höchste Niederlage gab es gegen Paris Saint-Germain, das in der Champions League mit 5:0 geschlagen wurde. Insgesamt erzielten die Belgierinnen in den letzten fünf Auftritten 9 Tore und kassierten 11.

Direkter Vergleich

Zu den jüngsten direkten Duellen zwischen Juventus und Oud-Heverlee Leuven liegen keine Daten vor.

Tabelle

In der Gruppe der Women's Champions League belegt Juventus derzeit den achten Platz, während Oud-Heverlee Leuven auf Rang 17 liegt.