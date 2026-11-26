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Europa League - Spielwoche 5 26. Nov. 2026 - 15:00 Allianz Stadium

Juventus empfängt Omonia Nikosia im Allianz Stadium in Turin zu einem weiteren Spieltag der Ligaphase der Europa League.

Juventus geht nach einem 4:0 gegen Venezia in der Serie A in die Europapokalpartie. Der Sieg kam erst in der zweiten Halbzeit zustande, nachdem die Mannschaft in der ersten Hälfte von den eigenen Fans ausgepfiffen worden war.

Luciano Spalletti veränderte das Spiel in der Halbzeit und sah Tore von Woltemade, Koopmeiners, Cabal und Kolo Muani. In der Europa League belegt Juventus Tabellenplatz fünf.

Das von Henning Berg trainierte Omonia reist nach einem 1:1 gegen APOEL in der Liga nach Turin. Im letzten Europapokalspiel am 5. November verloren die Zyprer mit 1:3 gegen NEC Nijmegen.

Die Gäste stehen in der Europa-League-Tabelle auf Platz 18 und wollen bei einem Auswärtsspiel punkten, in dem die Prognosen gegen sie sprechen.

Nachfolgend findet Ihr den TV-Sender, die Livestream-Optionen und alle wichtigen Informationen zum Spiel.

Team-News

Für Juventus, trainiert von Luciano Spalletti, liegen derzeit keine Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung, zu Verletzungen oder Sperren vor. Weitere Informationen folgen kurz vor dem Anstoß.

Bei Henning Bergs Omonia sieht es genauso aus: Es gibt keine offiziellen Angaben zur Aufstellung, zu Ausfällen oder gesperrten Spielern. Wir aktualisieren diesen Abschnitt, sobald es Neuigkeiten gibt.

Aktuelle Form

Juventus hat in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gab es am 22. November in der Serie A ein 4:0 gegen Venezia. Davor standen ein 2:2 gegen Fiorentina, ein 2:1-Auswärtssieg bei AZ Alkmaar in der Europa League, ein 2:0 gegen Napoli und eine 0:2-Niederlage in Genua. Insgesamt erzielte Juventus elf Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Omonia kommt im selben Zeitraum auf einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete in der Liga 1:1 gegen APOEL. Zuvor gab es ein 2:0 auswärts gegen Anorthosis, eine 1:3-Niederlage gegen NEC Nijmegen in der Europa League, ein 2:0 gegen AEL Limassol und eine 0:2-Niederlage gegen AEK Larnaca. Die Zyprer erzielten fünf Tore und kassierten sieben Gegentreffer.

Bisherige Duelle

Das letzte Duell fand am 30. September 1999 statt, als Juventus in der Europa League in Turin mit 5:0 gewann. Das Hinspiel am 16. September 1999 hatte Juventus bei Omonia Nikosia mit 5:2 für sich entschieden. Juventus gewann damit beide vorliegenden Duelle, erzielte zehn Tore und kassierte zwei Gegentreffer.

Tabelle

In der Europa-League-Tabelle steht Juventus auf Platz fünf, Omonia Nikosia belegt Rang 18.