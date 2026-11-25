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Europa League - Spielwoche 5 26. Nov. 2026 - 15:00 Allianz Stadium

Juventus empfängt Omonia Nikosia im Allianz Stadium in Turin zu einem weiteren Spieltag der Ligaphase der Europa League.

Juventus geht nach einem 4:0 gegen Venezia in der Serie A in die Europapokalpartie. Der Sieg gelang erst in der zweiten Halbzeit, nachdem die Mannschaft in der ersten Hälfte von den eigenen Fans ausgepfiffen worden war.

Luciano Spalletti veränderte das Spiel in der Halbzeitpause. Die Tore erzielten Woltemade, Koopmeiners, Cabal und Kolo Muani. In der Europa League steht Juventus auf dem fünften Tabellenplatz.

Das von Henning Berg trainierte Omonia reist nach einem 1:1 gegen APOEL in der Liga nach Turin. Im letzten Europapokalspiel verloren die Zyprer am 5. November mit 1:3 gegen NEC Nijmegen.

Die Gäste stehen in der Europa-League-Tabelle auf Platz 18 und wollen bei einem Auswärtsspiel punkten, in dem die Prognose für sie ungünstig ausfällt.

Nachfolgend findet Ihr den TV-Sender, die Möglichkeiten für den Livestream und alle wichtigen Informationen zum Spiel.

Neuigkeiten zu den Teams

Für Juventus, trainiert von Luciano Spalletti, liegen derzeit keine Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung, zu Verletzungen oder Sperren vor. Weitere Informationen folgen kurz vor dem Anpfiff.

Bei Henning Bergs Omonia sieht es genauso aus: Es gibt keine offiziellen Angaben zur Aufstellung, zu Ausfällen oder Sperren. Wir aktualisieren diesen Abschnitt, sobald es Neuigkeiten gibt.

Aktuelle Form

Juventus holte in den letzten fünf Spielen drei Siege und ein Unentschieden bei einer Niederlage. Zuletzt gab es am 22. November in der Serie A ein 4:0 gegen Venezia. Zuvor spielte Juventus 2:2 gegen Fiorentina, gewann in der Europa League auswärts bei AZ Alkmaar mit 2:1 und gegen Napoli mit 2:0 und verlor in Genua mit 0:2. Insgesamt stehen elf erzielte Tore und fünf Gegentore zu Buche.

Omonia verzeichnet im selben Zeitraum einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das letzte Spiel endete in der Liga 1:1 gegen APOEL. Davor gab es ein 2:0 auswärts gegen Anorthosis, eine 1:3-Niederlage gegen NEC Nijmegen in der Europa League, ein 2:0 gegen AEL Limassol und eine 0:2-Niederlage gegen AEK Larnaca. Die Zyprer erzielten fünf Tore und kassierten sieben Gegentore.

Bisherige Duelle

Das letzte Duell fand am 30. September 1999 statt, als Juventus in der Europa League in Turin mit 5:0 gewann. Im Hinspiel am 16. September 1999 hatte sich Juventus auswärts bei Omonia Nikosia mit 5:2 durchgesetzt. In den beiden vorliegenden Begegnungen gewann Juventus somit beide Male, erzielte zehn Tore und kassierte zwei Gegentore.

Tabelle

In der Europa-League-Tabelle steht Juventus auf dem fünften Platz, Omonia Nikosia belegt Rang 18.