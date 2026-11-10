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Women's Champions League - Spielwoche 4 11. Nov. 2026 - 15:00 Juventus Training Center

Juventus gegen OL Lyon wird live auf Disney+ übertragen. Im Folgenden findest du alle Details, um das Spiel im Stream zu verfolgen.

Juventus empfängt OL Lyon im Juventus Training Center in Vinovo zu einem Spiel der UEFA Women's Champions League. Die beiden Teams treffen in einem Wettbewerb aufeinander, der auch in Italien auf wachsendes Interesse stößt.

Das Team von Isaac Guerrero geht mit wechselhafter Form in diese Partie. Drei Siege in den vergangenen fünf Spielen, aber auch zwei deutliche Niederlagen in der Serie A, darunter das 2:5 gegen Roma, lassen Juventus weniger gefestigt erscheinen, als es die Ergebnisse auf europäischer Bühne vermuten ließen.

Der 4:1-Erfolg gegen Austria Wien W in der Champions League ist das jüngste Europapokal-Ergebnis von Juventus. Die Mannschaft zeigte dabei ihre Durchschlagskraft, die sie gegen Gegnerinnen eines ganz anderen Kalibers bestätigen muss.

Lyon unter Jonatan Giraldez präsentiert sich dagegen in herausragender Form. Fünf Siege in den vergangenen fünf Spielen, darunter ein klares 6:0 gegen Inter in der Women's Champions League, zeugen von einer Mannschaft, die sowohl in Frankreich als auch in Europa dominiert.

In der Premiere Ligue überrollten die Französinnen PSG mit 4:0 und Marseille mit 5:0. Damit bestätigten sie eine Überlegenheit, die weit über einzelne Spielszenen hinausgeht. Lyon steht derzeit auf Platz zwei der Champions-League-Gruppe, Juventus auf Platz fünf.

Damit du keine Minute dieser Partie verpasst, findest du im Folgenden alle Informationen dazu, wo du das Spiel live verfolgen kannst.

Team-News

Juventus-Trainer Isaac Guerrero hat die offizielle Aufstellung noch nicht bekannt gegeben. Derzeit liegen keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Mögliche Neuigkeiten werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Bei den Gästen hat Jonatan Giraldez die voraussichtliche Aufstellung von Lyon ebenfalls noch nicht bekannt gegeben. Auch bei den Französinnen gibt es derzeit keine offiziellen Mitteilungen über Ausfälle oder nicht verfügbare Spielerinnen.

Aktuelle Form

Juventus verbuchte in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, kein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Sieg gelang am 7. November in der Serie A mit 2:1 gegen Sassuolo. In der Champions League schlug Juventus Austria Wien W mit 4:1. Bei den beiden Niederlagen, beide in der Liga, kassierte Juventus insgesamt neun Gegentore gegen Roma (2:5) und Calcio Como 1907 (2:4).

Lyon hat alle fünf seiner letzten Spiele gewonnen, dabei 22 Tore erzielt und nur eines kassiert. Das jüngste Ergebnis ist ein 7:1 gegen Lens in der Premiere Ligue am 7. November. In der Champions League überrollten die Französinnen Inter mit 6:0, während sie in der Liga PSG mit 4:0 und Montpellier mit 5:2 besiegten.

Direkter Vergleich

Das letzte Duell der beiden Teams fand am 19. November 2025 statt, als sich Juventus und OL Lyon in der Women's Champions League mit 3:3 trennten. In den fünf jüngsten Begegnungen feierte Lyon zwei Siege, Juventus einen. Zweimal gab es ein Unentschieden. Die Duelle 2022 brachten ausgeglichene Ergebnisse: ein 1:1 im Juventus Stadium, ein 0:0 in Frankreich und jeweils einen Sieg für beide Teams im Halbfinale der damaligen Ausgabe.

Tabelle

In der Gruppenphase der Women's Champions League steht Lyon derzeit auf Platz zwei, Juventus auf Platz fünf.