Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Women's Champions League
team-logoJuventus
Juventus Training Center
team-logoOL Lyonnes
Ansehen auf Disney+
Unterstützt von

Juventus gegen OL Lyonnes heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Juventus - OL Lyonnes
Juventus
OL Lyonnes
Women's Champions League

So seht Ihr das Spiel der Women's Champions League zwischen Juventus und OL Lyonnes: Anstoßzeit und Neuigkeiten zu den Teams

Möchtest du sicherer auf deinen gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn von einem anderen Teil der Welt aus nutzen, wo du möglicherweise auf geografische Beschränkungen stößt? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
  • Besorge dir ein zuverlässiges VPN. Wähle einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und lade die App auf dein Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).
  • Wähle den Serverstandort. Wähle einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
DeutschlandDisney+
BelgienDisney+
ÖsterreichDisney+ Premium
SchweizDisney+
LuxemburgDisney+
  • Verbinde dich mit dem Server. Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern.
  • Besuche den offiziellen Anbieter. Rufe die Website auf oder öffne die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.
  • Melde dich an und finde den Stream. Erstelle ein Konto oder melde dich beim offiziellen Anbieter an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!
crest
Women's Champions League - Spielwoche 4
Juventus Training Center

Juventus gegen OL Lyon wird live auf Disney+ übertragen. Im Folgenden findest du alle Details, um das Spiel im Stream zu verfolgen.

Juventus empfängt OL Lyon im Juventus Training Center in Vinovo zu einem Spiel der UEFA Women's Champions League. Die beiden Teams treffen in einem Wettbewerb aufeinander, der auch in Italien auf wachsendes Interesse stößt.

Das Team von Isaac Guerrero geht mit wechselhafter Form in diese Partie. Drei Siege in den vergangenen fünf Spielen, aber auch zwei deutliche Niederlagen in der Serie A, darunter das 2:5 gegen Roma, lassen Juventus weniger gefestigt erscheinen, als es die Ergebnisse auf europäischer Bühne vermuten ließen.

Der 4:1-Erfolg gegen Austria Wien W in der Champions League ist das jüngste Europapokal-Ergebnis von Juventus. Die Mannschaft zeigte dabei ihre Durchschlagskraft, die sie gegen Gegnerinnen eines ganz anderen Kalibers bestätigen muss.

Lyon unter Jonatan Giraldez präsentiert sich dagegen in herausragender Form. Fünf Siege in den vergangenen fünf Spielen, darunter ein klares 6:0 gegen Inter in der Women's Champions League, zeugen von einer Mannschaft, die sowohl in Frankreich als auch in Europa dominiert.

In der Premiere Ligue überrollten die Französinnen PSG mit 4:0 und Marseille mit 5:0. Damit bestätigten sie eine Überlegenheit, die weit über einzelne Spielszenen hinausgeht. Lyon steht derzeit auf Platz zwei der Champions-League-Gruppe, Juventus auf Platz fünf.

Damit du keine Minute dieser Partie verpasst, findest du im Folgenden alle Informationen dazu, wo du das Spiel live verfolgen kannst.

Team-News

Juventus vs OL Lyonnes Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • I. Guerrero

Juventus-Trainer Isaac Guerrero hat die offizielle Aufstellung noch nicht bekannt gegeben. Derzeit liegen keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Mögliche Neuigkeiten werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Bei den Gästen hat Jonatan Giraldez die voraussichtliche Aufstellung von Lyon ebenfalls noch nicht bekannt gegeben. Auch bei den Französinnen gibt es derzeit keine offiziellen Mitteilungen über Ausfälle oder nicht verfügbare Spielerinnen.

Aktuelle Form

JUV

JUV - Form

COM
N2-4
ROM
N2-5
WIE
S1-4
FIO
S1-2
SAS
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
12/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
OLL

OLL - Form

PSG
S0-4
MSO
S5-0
INT
S6-0
MON
S2-5
LEN
S1-7
Tor erzielt (kassiert)
27/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Juventus verbuchte in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, kein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Sieg gelang am 7. November in der Serie A mit 2:1 gegen Sassuolo. In der Champions League schlug Juventus Austria Wien W mit 4:1. Bei den beiden Niederlagen, beide in der Liga, kassierte Juventus insgesamt neun Gegentore gegen Roma (2:5) und Calcio Como 1907 (2:4).

Lyon hat alle fünf seiner letzten Spiele gewonnen, dabei 22 Tore erzielt und nur eines kassiert. Das jüngste Ergebnis ist ein 7:1 gegen Lens in der Premiere Ligue am 7. November. In der Champions League überrollten die Französinnen Inter mit 6:0, während sie in der Liga PSG mit 4:0 und Montpellier mit 5:2 besiegten.

Direkter Vergleich

Head to Head

JuventusUnentschiedenOL Lyonnes
1
3
1
Women's Champions League
Juventus badge
Juventus
JUV
3
OL Lyonnes badge
OL Lyonnes
OLL
3
END
Women's Champions League
OL Lyonnes badge
OL Lyonnes
OLL
0
Juventus badge
Juventus
JUV
0
END
Women's Champions League
Juventus badge
Juventus
JUV
1
OL Lyonnes badge
OL Lyonnes
OLL
1
END
Women's Champions League
OL Lyonnes badge
OL Lyonnes
OLL
3
Juventus badge
Juventus
JUV
1
END
Women's Champions League
Juventus badge
Juventus
JUV
2
OL Lyonnes badge
OL Lyonnes
OLL
1
END
7Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das letzte Duell der beiden Teams fand am 19. November 2025 statt, als sich Juventus und OL Lyon in der Women's Champions League mit 3:3 trennten. In den fünf jüngsten Begegnungen feierte Lyon zwei Siege, Juventus einen. Zweimal gab es ein Unentschieden. Die Duelle 2022 brachten ausgeglichene Ergebnisse: ein 1:1 im Juventus Stadium, ein 0:0 in Frankreich und jeweils einen Sieg für beide Teams im Halbfinale der damaligen Ausgabe.

Tabelle

#
PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3300192+179
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
422094+58
S
U
S
U
3
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
422030+38
U
S
U
S
4
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
S
U
S
5
Arsenal LondonArsenal LondonARS
321062+47
S
U
S
6
JuventusJuventusJUV
320183+56
S
S
N
7
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
413074+36
S
U
U
U
8
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
413065+16
S
U
U
U
9
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
412174+35
N
U
S
U
10
InterInterINT
411239-64
N
N
U
S
11
RomaRomaROM
411228-64
S
N
N
U
12
HB KögeHB KögeKÖG
3102510-53
N
S
N
13
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
N
N
S
14
ServetteServetteSER
4103616-103
N
S
N
N
15
BK HäckenBK HäckenBKH
402215-42
U
U
N
N
16
Paris FCParis FCPAR
4022511-62
N
U
U
N
17
Austria Wien WAustria Wien WWIE
301226-41
N
U
N
18
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
N
N
U
Qualification to 1/4 finals
Qualifikation für das Achtelfinale

In der Gruppenphase der Women's Champions League steht Lyon derzeit auf Platz zwei, Juventus auf Platz fünf.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen