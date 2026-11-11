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Women's Champions League - Spielwoche 4 11. Nov. 2026 - 15:00 Juventus Training Center

Juventus gegen OL Lyon wird live auf Disney+ übertragen. Im Folgenden erfährst du, wie du das Spiel im Stream verfolgen kannst.

Juventus empfängt OL Lyon im Juventus Training Center in Vinovo zu einem Spiel der UEFA Women's Champions League. Die beiden Teams treffen in einem Wettbewerb aufeinander, der auch in Italien auf immer größeres Interesse stößt.

Die Juventus-Mannschaft von Isaac Guerrero geht mit wechselhafter Form in diese Partie. Drei Siege in den letzten fünf Spielen, aber auch zwei deutliche Niederlagen in der Serie A, darunter das 2:5 gegen Roma, zeichnen ein weniger stabiles Bild, als der bisherige Weg durch den europäischen Wettbewerb vermuten ließe.

Der 4:1-Erfolg gegen Austria Wien W in der Champions League ist das jüngste Ergebnis von Juventus auf europäischer Bühne. Die Mannschaft zeigte dabei ihre Kaltschnäuzigkeit, die sie gegen Gegnerinnen eines ganz anderen Kalibers bestätigen muss.

Das Lyon-Team von Jonatan Giraldez präsentiert sich dagegen in herausragender Form. Fünf Siege in den letzten fünf Spielen, darunter ein klares 6:0 gegen Inter in der Women's Champions League, zeugen von einer Mannschaft, die sowohl in Frankreich als auch in Europa dominiert.

In der Premiere Ligue haben die Französinnen PSG mit 4:0 und Marseille mit 5:0 bezwungen und damit eine Überlegenheit bestätigt, die weit über einzelne Spielszenen hinausgeht. Lyon steht derzeit in der Champions-League-Gruppe auf Platz zwei, Juventus auf Platz fünf.

Damit du keine Minute dieses Duells verpasst, findest du im Folgenden alle Informationen zur Live-Übertragung.

Neuigkeiten zu den Teams

Juventus-Trainer Isaac Guerrero hat die offizielle Aufstellung noch nicht bekannt gegeben. Informationen zu Verletzungen oder Sperren liegen derzeit nicht vor. Etwaige Neuigkeiten werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Bei den Gästen hat Jonatan Giraldez die voraussichtliche Aufstellung von Lyon noch nicht bekannt gegeben. Auch bei den Französinnen gibt es derzeit keine offiziellen Mitteilungen zu Ausfällen oder fehlenden Spielerinnen.

Aktuelle Form

Juventus hat in den letzten fünf Spielen drei Siege, kein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Sieg gelang am 7. November mit einem 2:1 gegen Sassuolo in der Serie A, während Juventus in der Champions League Austria Wien W mit 4:1 besiegte. Bei den beiden Niederlagen, beide in der Liga, kassierte Juventus gegen Roma (2:5) und Calcio Como 1907 (2:4) insgesamt neun Gegentore.

Lyon hat alle fünf letzten Spiele gewonnen, dabei 22 Tore erzielt und nur eines kassiert. Das jüngste Ergebnis ist das 7:1 gegen Lens in der Premiere Ligue am 7. November. In der Champions League bezwangen die Französinnen Inter mit 6:0, in der Liga besiegten sie PSG mit 4:0 und Montpellier mit 5:2.

Direkter Vergleich

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 19. November 2025 statt, als sich Juventus und OL Lyon in der Women's Champions League mit einem 3:3 die Punkte teilten. In den fünf jüngsten Duellen gewann Lyon zweimal und Juventus einmal, hinzu kamen zwei Unentschieden. Die Begegnungen von 2022 brachten ausgeglichene Ergebnisse: ein 1:1 im Juventus Stadium, ein 0:0 in Frankreich und je einen Sieg für beide Teams im Halbfinale jener Ausgabe.

Tabelle

In der Gruppenphase der Women's Champions League belegt Lyon derzeit den zweiten Platz, Juventus steht auf Rang fünf.