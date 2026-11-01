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Italien Serie A - Spielwoche 10 1. Nov. 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Juventus gegen Napoli wird live und exklusiv von DAZN übertragen. Abonnenten können das Spiel über die App auf jedem kompatiblen Gerät verfolgen oder die Website der Plattform aufrufen. Wer sowohl DAZN als auch Sky abonniert hat, kann die Partie auch auf DAZN 1 verfolgen, das auf Programmplatz 214 des Sky-Receivers verfügbar ist.

Das Allianz Stadium in Turin ist am Sonntagabend Schauplatz des späten Spiels des zehnten Serie-A-Spieltags zwischen Juventus und Napoli. Die Begegnung fällt für beide Mannschaften in eine schwierige Phase, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.

Juventus geht nach einer schwierigen Woche in dieses Spiel. Die 0:2-Niederlage gegen Genoa hat eine Ergebniskrise verschärft, die sich bereits seit Wochen hinzieht. Luciano Spalletti weiß genau, dass die kommenden Partien für seine Zukunft als Trainer von Juventus entscheidend sein könnten. Zur Vorbereitung auf das Spiel hat der Trainer seine Mannschaft ins Trainingslager geschickt und damit unterstrichen, wie sehr er die Bedeutung dieser Begegnung spürt.

Napoli reist mit einer ganz anderen Stimmung nach Turin. Das Team hat Monza am vergangenen Spieltag mit 4:1 abgefertigt und sucht nach einem wechselhaften Saisonstart nach Konstanz. Massimiliano Allegri kann die Mannschaft allerdings nicht von der Bank aus betreuen: Der Trainer aus Livorno ist gesperrt. Wie schon in Monza wird deshalb sein Assistent Marco Landucci während der 90 Minuten bei Napoli das Kommando übernehmen.

Bei Napoli bleiben einige Fragezeichen hinsichtlich der körperlichen Verfassung. Amir Rrahmani und Frank Anguissa sind wieder fit und wurden beide in den Kader berufen, doch sie sind noch nicht bei hundert Prozent. Ob sie in der Startelf stehen, ist offen. Lobotka fällt dagegen verletzt aus. An seiner Stelle dürfte Kevin De Bruyne vor der Abwehr spielen.

Bei Juventus schränkt die lange Ausfallliste Spallettis Möglichkeiten ein. Er muss mit den verfügbaren Spielern das Beste aus der Situation machen. Eine gute Nachricht ist allerdings die Rückkehr von Jeff Ekhator, der nach der Verletzung, wegen der er die gesamte erste Saisonhälfte verpasst hatte, wieder mit der Mannschaft trainiert.

In der Tabelle liegen die beiden Mannschaften nah beieinander: Napoli steht etwas höher, doch keines der beiden Teams hat sein Potenzial bislang ausgeschöpft. Für Juventus sind drei Punkte fast schon Pflicht, um nicht noch weiter zurückzufallen.

Im Folgenden findet ihr alle Informationen dazu, wo Juventus gegen Napoli live im TV und im Stream zu sehen ist.

Neuigkeiten zu den Mannschaften

Spalletti muss mit einer recht langen Liste nicht verfügbarer Spieler zurechtkommen: Ekhator, Yildiz, Thuram-Ulien, Locatelli, Conceiçao, Celik, Nico Gonzalez, Milik und Grabara fallen aus. Der Trainer aus Certaldo dürfte im Tor auf Vicario setzen, davor auf eine Dreierkette aus Kalulu, Bremer und Lucumí. Im Mittelfeld sind Koopmeiners und Douglas Luiz mit McKennie vorgesehen, auf den Außenbahnen Cambiaso und Boga. Im Angriff soll das Duo Kolo Muani und Zhegrova spielen.

Bei Napoli muss Allegri auf Buongiorno, Favasuli, Neres, Spinazzola, Alisson und Lobotka verzichten. Rrahmani und Anguissa wurden in den Kader berufen, sind für einen Platz in der Startelf aber noch fraglich. In der voraussichtlichen Anfangsformation steht Meret im Tor, davor eine Abwehr mit Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin und Olivera. De Bruyne übernimmt die Spielgestaltung mit McTominay und Anguissa, im Angriff ist das Trio Politano, Hojlund und Lang vorgesehen.

Aktuelle Form

Juventus geht mit einer besorgniserregenden Bilanz in diese Partie: In den vergangenen fünf Spielen in der Serie A und der Europa League holte das Team zwei Siege und ein Unentschieden bei zwei Niederlagen. Der Tiefpunkt war das 0:3-Debakel zu Hause gegen Lazio Rom, gefolgt von der 0:2-Niederlage im Marassi gegen Genoa. Die beiden Siege gelangen gegen Lecce in der Liga und Celta Vigo in der Europa League. Ein 2:2 gegen Rennes vervollständigt die Bilanz.

Napoli zeigt dagegen trotz einiger Ausrutscher ermutigendere Ansätze. Das Team gewann drei der vergangenen fünf Spiele und verlor zwei. Der jüngste Erfolg war das klare 4:1 auswärts gegen Monza, dem ein 3:3-Unentschieden gegen AS Rom vorausging. Hinzu kamen der 4:3-Sieg gegen Bodø/Glimt in der Champions League sowie die Niederlagen gegen Venezia und Villarreal. Insgesamt hat Napoli in den vergangenen fünf Spielen 13 Tore erzielt, aber auch elf kassiert. Das zeigt, dass sich die Defensive noch stabilisieren muss.

Direkte Duelle

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand im Januar 2026 statt, als Juventus im Allianz Stadium klar mit 3:0 gewann. Zuvor hatte allerdings Napoli die direkten Duelle dominiert: Zwischen 2024 und 2025 gelangen dem Team drei Siege in Folge, sowohl zu Hause als auch auswärts. In den vergangenen fünf Serie-A-Duellen hat Napoli damit mit drei Siegen gegenüber einem von Juventus die bessere Bilanz. Hinzu kommt ein 0:0-Unentschieden im September 2024.

Tabelle

In der Serie-A-Tabelle belegt Napoli den siebten Platz, Juventus steht auf Rang neun. Drei Punkte könnten die Tabellenlage für beide Mannschaften deutlich verändern.