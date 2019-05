Juventus Turins Superstar Cristiano Ronaldo hat einem jungen Fan eine große Freude bereitet. Der Portugiese ließ den an einem Gehirntumor erkrankten Joseph aus Bristol nach Turin einfliegen und führte ihn über das Trainingsgelände der Bianconeri.

"Es war eine unglaubliche Erfahrung, Joseph war komplett überwältigt und voller Freude", sagte die Mutter des Zehnjährigen nach der Begegnung mit dessen großen Idol im Interview mit dem Mirror.

Thanks to @Cristiano for helping us grant Joseph’s #wish Joseph & his family were invited to Turin, Italy, where they were taken to meet his idol & enjoy an exclusive tour of @juventusfcen Thanks to @Pitch_Intl who worked with Cristiano to turn this wish into reality! pic.twitter.com/SYvQAJOKMm