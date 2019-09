Juventus bangt vor Atletico-Spiel um Miralem Pjanic und Douglas Costa

Personalsorgen bei Juventus Turin. Gegen Florenz müssen Miralem Pjanic und Douglas Costa mit Verletzungen raus.

Der italienische Serienmeister bangt vor dem Champions-League-Kracher gegen (Mittwoch, 21.00 Uhr im LIVE-TICKER) um Miralem Pjanic und Douglas Costa.

Juventus Turin trifft Mittwoch auf Atletico Madrid

Beide Mittelfeldspieler verletzten sich während des Ligaspiels gegen den am Hüftbeuger und mussten schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden.

Flügelstürmer Costa wurde bereits in der 8. Minute durch Federico Bernardeschi ersetzt, Spielmacher Pjanic verließ in der 44. Minute das Spielfeld. Für ihn kam Rodrigo Bentancur.

Am ersten Spieltag der treffen die Bianconeri am Mittwoch auf Atletico. In Gruppe D treffen die Turiner zudem auf und .