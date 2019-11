Juventus Turin vs. Atletico Madrid: TV, LIVE-STREAM, Highlights und Co. - die Champions League heute live sehen

Juventus Turin ist schon weiter, Atletico Madrid braucht noch dringend Punkte. Wo wird der Kracher heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen?

Kracher in Gruppe D der : um Superstar Cristiano Ronaldo empfängt am Dienstag (26. November) am 5. Spieltag der Königsklasse den spanischen Topklub . Anpfiff ist um 21 Uhr .

Atletico hatte wahrscheinlich gehofft, dass es bei dem Auftritt in Turin "nur" noch um den Gruppensieg geht. Doch während Juve bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert ist, muss die Elf von Trainer Diego Simeone nach der 1:2-Niederlage in Leverkusen vor knapp drei Wochen noch zittern. Zwar ist Atleti weiterhin Zweiter, bei einer Niederlage könnte es jedoch noch einmal richtig eng werden.

Juve wäre indes mit einem Sieg sicher Erster. Auch ein 0:0 oder ein 1:1 würde den Italienern dafür bereits reichen, da man so den direkten Vergleich gegen Atletico gewonnen hätte. Das Hinspiel in Madrid endete schließlich nach 2:0-Führung der Turiner mit einem 2:2-Remis.

Wo wird Juventus Turin gegen Atletico Madrid am Dienstag live im TV und im LIVE-STREAM übertragen? Goal gewährt Euch in diesem Artikel einen Überblick inklusive aller wichtiger Informationen.

Juventus Turin vs. Atletico Madrid: Das Duell in der Champions League im Überblick

Duell Juventus Turin vs. Atletico Madrid Datum Di., 26. November 2019 | 21 Uhr Ort Allianz Stadium, Turin Zuschauer 41.507 Plätze

Juventus Turin vs. Atletico Madrid: Die Champions League heute live im TV schauen

Die Live-Rechte an der Champions League teilen sich in auch in dieser Saison der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN untereinander auf. Wenn Ihr Juventus gegen Atletico heute live und in voller Länge sehen wollt, könnt Ihr das exklusiv bei DAZN tun.

Das heißt im Umkehrschluss auch: Im klassischen TV wird Juve vs. Atletico am Dienstag nicht live in voller Länge übertragen. DAZN ist bekanntlich kein linearer TV-Sender und zeigt seine Inhalte ausschließlich im LIVE-STREAM.

Dennoch gibt es eine Möglichkeit, die vollen 90 Minuten zwischen Juventus und Madrid mit DAZN live auf Eurem Fernsehgerät zu verfolgen . Die Infos dazu folgen in einem der nächsten Abschnitte.

Sky überträgt Juventus gegen Atletico heute live im TV - ABER NUR IN DER KONFERENZ

Derweil sei gesagt: Live im klassischen TV läuft Juve gegen Atletico nur in der Konferenz bei Sky. Das heißt, bei dem Pay-TV-Anbieter könnt Ihr nicht das komplette Spiel live verfolgen, dafür aber Ausschnitte daraus, gemeinsam mit allen anderen Partien, die am Dienstag um 21 Uhr angepfiffen werden.

Juventus vs. Atletico live im TV bei Sky in der Konferenz - alle Infos:

Art der Übertragung : Konferenzschaltung (andere Partien u.a. - FC Bayern, - PSG, - Donezk)

: Konferenzschaltung (andere Partien u.a. - FC Bayern, - PSG, - Donezk) Start der Übertragung : 20.55 Uhr

: 20.55 Uhr Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Sender: Sky Sport 1 / Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 / Sky Sport 1 HD Moderator : Michael Leopold

: Michael Leopold Experten : Dietmar Hamann und Erik Meijer

: Dietmar Hamann und Erik Meijer Kommentator : Jörg Dahlmann

Juventus Turin vs. Atletico Madrid: Die Champions League heute im LIVE-STREAM schauen

Wer Juventus gegen Atletico am Dienstag (26. November, 21 Uhr) in voller Länge live sehen will, der muss wie gesagt auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen. Denn nur DAZN zeigt die kompletten 90 Minuten der Partie live!

DAZN zeigt / überträgt Juventus vs. Atletico Madrid heute live und exklusiv in voller Länge

Die Übertragung zu Juve gegen Atletico startet am Dienstag auf DAZN wenige Minuten vor dem Anpfiff, also um circa 20.55 Uhr.

Kommentator Carsten Fuß bringt Euch das Geschehen aus dem Allianz Stadium näher, ihm zur Seite steht der frühere deutsche Nationalspieler Benny Lauth als Experte.

Juventus gegen Atletico in voller Länge läuft nur auf DAZN: Alle Infos

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start der Übertragung : 20.55 Uhr

: 20.55 Uhr Anpfiff : Dienstag, 21 Uhr

: Dienstag, 21 Uhr Kommentator: Carsten Fuß

Carsten Fuß Experte : Benny Lauth

: Benny Lauth Der Link zum Stream : HIER entlang

Wie weiter oben schon einmal erwähnt, könnt Ihr die LIVE-STREAMs von DAZN auch auf Eurem TV-Gerät anschauen. Die Lösung dafür ist ein Smart-TV.

Denn auf nahezu jedem dieser modernen Fernsehgeräte steht die DAZN-App kostenlos zum Download bereit. Alles, was Ihr dann noch tun müsst, um Juve gegen Atleti auf dem Smart-TV zu schauen, ist, diese Schritte zu befolgen:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt Juventus Turin vs. Atletico Madrid im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem SMART-TV!

Um die Partie auf DAZN schauen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement beim Streamingdienst. Ein fetter Bonus: Für Neukunden ist der erste Monat DAZN gratis, kostenlos, vollkommen umsonst!

Meldet Ihr Euch also jetzt ganz einfach über DIESEN LINK an, seht Ihr unter anderem Juve gegen Atletico kostenlos im LIVE-STREAM. Dazu würden zahlreiche weitere Live-Spiele aus Champions League und in Euren Probemonat fallen, ebenso wie alle Partien der , dazu , oder live!

Nach dem kostenlosen ersten Monat kostet Euch DAZN entweder 11,99 Euro pro Monat (bequem monatlich kündbar) oder in der Jahreskarte einmalig 119,99 Euro (Ersparnis von 24 Euro gegenüber dem Monatsabo). HIER gibt es alle wichtigen Infos zur Anmeldung bei DAZN!

Weitere Optionen, Juve vs. Atletico im LIVE-STREAM zu sehen - jedoch nur in der Konferenz mit allen anderen 21-Uhr-Spielen am Dienstag - sind Sky Go und Sky Ticket.

Sky Go und Sky Ticket zeigen Juve gegen Atletico heute im LIVE-STREAM - ABER NUR IN DER KONFERENZ

Die Streamingdienste von Sky setzen entweder ein Abo beim Pay-TV-Sender (Sky Go) oder ein kurzfristig eingerichtetes, kostenpflichtiges Konto (Sky Ticket) voraus. Aber wie gesagt: Juve gegen Atletico läuft bei Sky Go und Sky Ticket jeweils nicht in voller Länge, sondern nur in der Konferenz.

Juventus Turin vs. Atletico Madrid: Wo laufen die Highlights?

Wer Juve gegen Atletico im LIVE-STREAM verpasst hat, wird auf DAZN dennoch bestens versorgt: Zunächst einmal gibt es die Highlights des Spiels relativ zügig nach Abpfiff auf der Plattform.

Ein weiteres Bonbon: Wer Juve vs. Atletico am späteren Dienstagabend oder am Mittwochmorgen auf Abruf schauen will, kann das mit der Re-Live-Funktion tun. Einfach den entsprechenden Stream anwählen und die vollen 90 Minuten noch einmal erleben - wann Du willst.

Voraussetzung für beide Möglichkeiten ist natürlich ein Abo bei DAZN - oder Ihr befindet Euch noch im kostenlosen Probemonat. Alles Wissenswerte dazu gibt es ja weiter oben!

Juventus vs. Atletico Madrid: Die Champions League heute im LIVE-TICKER

Wer sich nicht die vollen 90 Minuten von Juve gegen Atletico live auf DAZN reinziehen kann, der kann sich mit einem LIVE-TICKER zumindest trotzdem bestens auf dem Laufenden halten.

Auch Goal hat solch einen Ticker mit allen Toren, Karten, Beschreibungen der Chancen und des Spielgeschehens im Programm - natürlich kostenlos! Hier geht es direkt zum LIVE-TICKER!

Juventus Turin gegen Atletico Madrid: Die Aufstellungen

Mit welchen Aufstellungen die beiden Mannschaften ins Spiel gehen, erfahrt Ihr heute rund eine Stunde vor Anpfiff genau hier.

