Juventus Turin vs. AC Mailand: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights - alles zur Übertragung der Coppa Italia

Coppa Italia, Halbfinal-Rückspiel. Juventus empfängt die AC Mailand. Goal zeigt Euch, wo das Duell im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

Auch in rollt nach der Corona-Pause der Ball wieder! Das Halbfinal-Rückspiel der steht an. Der italienische Rekordmeister empfängt im Kampf ums Final-Ticket die . Los geht's heute Abend um 21.00 Uhr im Allianz Stadium in Turin.

Das Halbfinal-Hinspiel zwischen den beiden Teams Mitte Februar endete 1:1-Unentschieden. Milan traf in Person von Ante Rebic in der 62. Minute zur Führung, ehe Cristiano Ronaldo durch einen fragwürdigen Handelfmeter Juve in letzter Minute das wichtige Auswärtstor und gleichzeitig den Ausgleich bescherte.

Auch in der heimischen trafen die beiden Teams bereits einmal aufeinander. Am 12.Spieltag siegte Juve zuhause dank des goldenen Treffers von Paulo Dybala mit 1:0 gegen die Rossoneri.

Wo könnt Ihr die Halbfinal-Partie zwischen Juventus gegen AC Mailand in der Coppa Italia heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen? Goal zeigt Euch alle Informationen rund um die Übertragung der Paarung sowie die Startformationen der beiden Teams.

Juventus Turin gegen AC Mailand: Die Begegnung der Coppa Italia auf einen Blick

Duell Juventus - AC Mailand Datum Freitag, 12. Juni | 21.00 Uhr Ort Allianz Stadium (Turin) Zuschauer keine Zuschauer zugelassen

Juventus Turin gegen AC Mailand heute live im TV sehen - geht das?

Die Halbfinal-Paarung zwischen Juventus und AC Mailand könnt ihr ausschließlich im LIVE-STREAM auf DAZN erleben. Kein deutscher Pay-TV- oder Free-TV-Sender konnte sich die Rechte für diese Übertragung bzw. die gesamte Coppa Italia sichern. Zusammengefasst bedeutet das, dass das Duell nicht im TV zu gezeigt/übertragen wird.

Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel verfolgen könnt und was Ihr dafür tun müsst.

Juventus gegen AC Mailand: Die Coppa Italia heute im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV sehen

Alle Juve- und Milan-Fans, aber auch alle neutralen Zuschauer, die sich auf eine spannende Partie freuen, aufgepasst. Goal zeigt Euch, wie Ihr das Spiel der Coppa Italia live erleben könnt.

Mit dem LIVE-STREAM auf DAZN könnt Ihr das Halbfinal-Rückspiel in voller Länge verfolgen. Diesen könnt Ihr auch über Euren TV spielen. Was Ihr dazu benötigt? Ladet Euch einfach die DAZN-App, die für alle gängigen Smart-TVs verfügbar ist, herunter und seht das Spiel direkt auf Eurem Fernseher.

Außerdem lässt sich die DAZN-App auch über Apple TV und den Amazon Fire TV-Stick starten. Wie Ihr auf DAZN zugreift und was Ihr beachten müsst, erfahrt Ihr in den kommenden Abschnitten.

Juventus Turin vs. AC Mailand im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Coppa Italia

Die Halbfinal-Paarung zwischen Juve und Milan seht Ihr live und exklusiv in voller Länge auf DAZN. Die wichtigsten Daten im Überblick.

Anpfiff: 21.00 Uhr

Ort: Allianz Stadium (Turin)

Kommentator: Carsten Fuß

Experte: Christian Bernhard

Juventus gegen AC Mailand kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Das Duell zwischen den beiden Traditionsmannschaften könnt ihr mit DAZN sogar kostenlos erleben. Wie das geht? Der kostenlose Probemonat von DAZN macht's möglich. Sichert Euch jetzt hier die kostenfreie Testphase und verpasst keine Minute.

Ist der Gratismonat vorbei, könnt Ihr den Streamingdienst bereits für 11,99 Euro im Monat abonnieren. Eins sei garantiert - es lohnt sich. Denn neben der Coppa Italia gibt es noch mehr internationalen Spitzenfußball bei DAZN. Greift zu und erlebt unter anderem die Serie A, , oder den live und exklusiv. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

Juventus Turin gegen AC Mailand im LIVE-STREAM erleben - Mit der DAZN-App verpasst Ihr keine Szene

Juventus Turin gegen AC Mailand live sehen: Wir beantworten Euch alle Fragen zu DAZN

Ihr habt Fragen zur Anmeldung und Nutzung von DAZN? Hier findet Ihr die Antworten dazu:

Juventus Turin gegen AC Mailand heute live: Die Aufstellungen

Um 21.00 Uhr startet die Partie zwischen Juventus und der AC Mailand. Rund eine Stunde vor Spielbeginn werden die offiziellen Aufstellungen der Teams bekanntgegeben. Schaut also gegen 20 Uhr nochmal vorbei, dann findet Ihr hier die Anfangsformationen der beiden Mannschaften!

Juventus Turin gegen AC Mailand: Die Highlights der Coppa Italia bei DAZN sehen

Ihr habt keine Zeit die Partie zwischen Juventus und AC Mailand im LIVE-STREAM zu sehen? Dann keine Panik, denn DAZN liefert Euch auch die Highlights der Begegnung. Lasst so alle Tore und wichtigen Szenen der Partie nochmal Revue passieren.

Auch hier könnt Ihr schon mit dem kostenlosen Probemonat sofort dabei sein. Alle Informationen rund um die kostenfreie Testphase sowie das DAZN-Abo findet Ihr hier!

Juventus Turin gegen AC Mailand heute live: Die Coppa Italia im LIVE-TICKER verfolgen

Solltet Ihr es nicht schaffen, die Partie nicht im LIVE-STREAM verfolgen können, liefert Euch der LIVE-TICKER von Goal alle wichtigen Informationen des Spiels, sodass Ihr kein Tor oder strittigen Szenen verpasst.

Hier geht es direkt zum LIVE-TICKER auf unserer Website.

Juventus Turin gegen AC Mailand: Die beiden Teams im Direktvergleich

Juventus insgesamt 191 Duelle (wettbewerbsübergreifend) AC Mailand 76 Siege 49 66 Unentschieden 66 49 Niederlagen 76 267 Tore 231

Juventus gegen AC Mailand: Die Übertragung der Coppa Italia im Überblick