FC Bayern: Kommt Julian Nagelsmann aus München?

Julian Nagelsmann ist seit diesem Sommer Trainer des FC Bayern München und hat durchaus einen Bezug zum Klub. Aber wo kommt er eigentlich her?

Seit Ende April offiziell bekannt wurde, dass Julian Nagelsmann neuer Trainer des FC Bayern München wird, wurde bereits viel über seine Beziehung zum deutschen Rekordmeister berichtet.

Schließlich war der 34-Jährige als Kind und Jugendlicher nach eigener Aussage großer Fan des FCB. Aber kommt Nagelsmann tatsächlich direkt aus München?

Goal liefert Euch die Antwort auf diese Frage in diesem Artikel. Außerdem erhaltet Ihr hier alle Informationen zur bisherigen fußballerischen Karriere von Julian Nagelsmann.

Kommt Julian Nagelsmann aus München? Die Eckdaten zum Trainer des FC Bayern

Name Julian Nagelsmann Geburtsdatum 23. Juli 1987 Alter 34 Bayern-Trainer seit 1. Juli 2021 Vertrag beim FC Bayern bis 30. Juni 2026

Kommt Julian Nagelsmann aus München? Alle Infos zur Herkunft des Bayern-Trainers

Wenn man Julian Nagelsmann in Interviews hört, kommt man ob seines zwar vergleichsweise leichten, aber doch durchstechenden Dialekts, schnell darauf, dass er aus Bayern stammt. Das ist auch richtig.

Allerdings kommt der Trainer des FC Bayern nicht direkt aus der bayerischen Landeshauptstadt München . Geboren wurde Nagelsmann im Juli 1987 in Landsberg am Lech im gleichnamigen Landkreis, etwa 55 Kilometer von den Toren Münchens entfernt.

Kommt Julian Nagelsmann aus München? Der Bayern-Trainer wuchs in Issing auf

In Issing, einem kleinen Dorf in der Nähe von Landsberg am Lech, wuchs der heute so berühmte Coach dann auf. Issing liegt knapp 70 Kilometer südwestlich von München .

Beim örtlichen Fußballverein, dem FC Issing, machte Nagelsmann dann auch seine ersten Schritte mit dem Ball. Die wichtigsten Informationen zu seiner weiteren Karriere erhaltet Ihr im nächsten Abschnitt.

Außerdem erfahrt Ihr dort, warum Nagelsmann einen Teil seiner Jugend dann doch noch in München verbrachte.

Kommt Julian Nagelsmann aus München? Das waren seine Vereine als Spieler

Nagelsmann begann als Fünfjähriger beim heimischen FC Issing mit dem Fußballspielern, von dort aus wechselte er in der Jugend zum FC Augsburg. Der FCA spielte seinerzeit zwar noch nicht in der Bundesliga, Augsburg war von Issing aus mit knapp 60 Kilometern Entfernung allerdings etwas näher als München.

Julian Nagelsmann lebte als Jugendspieler von 1860 in München

Mit 14 Jahren, im Sommer 2002, wechselte Nagelsmann von Augsburg dann in die Nachwuchsabteilung von 1860 München. Beim damaligen Erstligisten lebte er im Internat, daher verbrachte Nagelsmann einen Teil seiner Jugend eben doch in der bayerischen Landeshauptstadt.

Der frühere Verteidiger spielte für die U17 und die U19 der Löwen und galt als sehr talentiert. Allerdings hatte Nagelsmann schon gegen Ende seiner Jugendzeit mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Er probierte es nach der U19 zwar noch in der zweiten Mannschaft von 1860 und später auch noch kurzzeitig in der Reserve des FC Augsburg - allerdings blieben die Verletzungsprobleme hartnäckig und daher musste Nagelsmann seine Spielerkarriere schon mit 20 Jahren beenden.

Julian Nagelsmann: Was sagt der Bayern-Trainer zu seiner Vergangenheit bei 1860 München?

Weil er in der Jugend ein paar Jahre beim Stadtrivalen 1860 kickte, wurde Nagelsmann von einigen Bayern-Fans beim Testspiel in der Allianz-Arena im Juli gegen Ajax beleidigt. "Man kann nicht jeden im Leben glücklich machen. Ich bin kein Freund von Rivalität, aber es gibt Dinge, die musst du einfach abkönnen", nahm der Trainer die Schmähgesänge gelassen.

Nagelsmann betont stets, trotz seiner Zeit bei 1860 schon als Kind Bayern-Fan gewesen zu sein. "Ich war jetzt nicht vorgestern bei Sechzig", sagte er zudem. Auch als Trainer arbeitete er später noch bei 1860, zwischen 2008 und 2010 war er Co-Trainer der U17 des TSV.

