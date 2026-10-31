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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Christian Guinin

Julian Nagelsmann keine Option mehr? Manchester United einigt sich offenbar auf Wunschkandidaten

Premier League
Manchester United
J. Nagelsmann
Transfers
U. Emery
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Julian Nagelsmann wird als Kandidat auf das Traineramt bei Manchester United gehandelt. Nun scheinen die Red Devils diesbezüglich eine Entscheidung getroffen zu haben.

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Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano schreibt, ist der ehemalige Bundestrainer eher keine Option mehr auf die Nachfolge des aktuell sich noch im Amt befindlichen Michael Carrick. Zumindest bis nach dem Spiel gegen den FC Chelsea am Samstagnachmittag wollen die Verantwortlichen der Red Devils an Carrick festhalten. Sollte dieser sein "Endspiel" gegen die Blues verlieren, soll es Bestrebungen geben, mit einem anderen Mann an der Seitenline weiterzumachen.

Romano bringt dabei auch Unai Emery ins Spiel. Im Gegensatz zu Nagelsmann steht der Spanier bei einem Klub unter Vertrag, für den Fall, dass man sich einig wird, würde also eine Ablöse fällig werden. "Aston Villa will unbedingt mit Emery weitermachen. Emery ist zu 100 Prozent in das Projekt eingebunden, er entscheidet alles, was Spieler angeht, die Taktik, die Strategie", so Romano.

Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen immer wieder Ex-Newcastle-Trainer Eddie Howe sowie der ebenfalls vereinslose Antonio Conte als mögliche Kandidaten auf die Carrick-Nachfolge genannt.

마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

Wie startete Manchester United in die Saison?

Nach dem schlechtesten Saisonstart der Klubgeschichte steht Manchester United in der Premier League mit gerade einmal sieben Punkten nach neun Spielen auf Rang 16 der Tabelle. Seit wettbewerbsübergreifend nun acht Spielen warten die Red Devils auf einen Sieg. Den letzten Dreier fuhr man Mitte September beim 4:0-Sieg in der Champions League gegen Sabah FK ein.

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Nagelsmann wiederum wäre nach seinem Aus als DFB-Coach verfügbar. Der ehemalige Trainer des FC Bayern München war nach dem frühen Aus bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko von seinem Amt als Bundestrainer zurückgetreten. Seine Nachfolge übernahm Jürgen Klopp.

Manchester United versucht seit Jahren vergeblich, wieder an die Spitze zu kommen, verschliss dabei reihenweise Trainer. Viele Experten auf der Insel glauben, dass auch die Zeit von Carrick - seit Januar im Amt, Vertrag bis 2028 - bald abgelaufen sein wird.

Häufig gestellte Fragen

Der Verein wurde 1878 als Newton Heath LYR Football Club gegründet und 1902 in Manchester United umbenannt.

Manchester United gehört mehrheitlich der Glazer-Familie. Zusätzlich ist Sir Jim Ratcliffe mit seiner INEOS-Gruppe als Minderheitseigentümer eingestiegen und verantwortet den sportlichen Bereich des Klubs.

Das Stadion von Manchester United wird Old Trafford genannt.

In das Stadion von Manchester United passen rund 74.300 Zuschauer. Das Old Trafford ist damit eines der größten Fußballstadien in England.

Manchester United hat in seiner Vereinsgeschichte insgesamt 70 Titel gesammelt und zählt damit zu den erfolgreichsten Fußballklubs der Welt. International gewann der Klub zweimal die Champions League sowie einmal den Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen unter anderem ein Europa-League-Titel, ein Triumph im Europapokal der Pokalsieger, ein UEFA-Supercup, der Weltpokalsieg sowie der Gewinn der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Manchester United hat 20 nationale Meisterschaften gewonnen.

Ryan Giggs ist mit 963 Pflichtspielen Rekordspieler von Manchester United.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Manchester United ist Wayne Rooney. Er erzielte 253 Pflichtspieltore für den Klub und löste damit 2017 den langjährigen Rekord von Bobby Charlton ab.

Bei Manchester United haben bereits einige Stars gespielt, wie z.B.: George Best, Bobby Charlton, Ryan Giggs, Paul Scholes, Eric Cantona, Roy Keane, Peter Schmeichel, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, David Beckham, Rio Ferdinand oder Zlatan Ibrahimovic.

Manchester United hatte im Laufe seiner Geschichte sehr prägende und berühmte Trainer. Der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte ist Sir Alex Ferguson, der von 1986 bis 2013 im Amt war und sämtliche Titel gewinnen konnte. Außerdem waren Trainer für Jose Mourinho oder Louis Van Gaal Trainer von Manchester United.

Der Spitzname von Manchester United lautet "Red Devils". Oft wird der Klub auch einfach "United" genannt.

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