Julian Nagelsmann keine Option mehr? Manchester United einigt sich offenbar auf Wunschkandidaten

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano schreibt, ist der ehemalige Bundestrainer eher keine Option mehr auf die Nachfolge des aktuell sich noch im Amt befindlichen Michael Carrick. Zumindest bis nach dem Spiel gegen den FC Chelsea am Samstagnachmittag wollen die Verantwortlichen der Red Devils an Carrick festhalten. Sollte dieser sein "Endspiel" gegen die Blues verlieren, soll es Bestrebungen geben, mit einem anderen Mann an der Seitenline weiterzumachen.

Romano bringt dabei auch Unai Emery ins Spiel. Im Gegensatz zu Nagelsmann steht der Spanier bei einem Klub unter Vertrag, für den Fall, dass man sich einig wird, würde also eine Ablöse fällig werden. "Aston Villa will unbedingt mit Emery weitermachen. Emery ist zu 100 Prozent in das Projekt eingebunden, er entscheidet alles, was Spieler angeht, die Taktik, die Strategie", so Romano.

Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen immer wieder Ex-Newcastle-Trainer Eddie Howe sowie der ebenfalls vereinslose Antonio Conte als mögliche Kandidaten auf die Carrick-Nachfolge genannt.

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Wie startete Manchester United in die Saison?

Nach dem schlechtesten Saisonstart der Klubgeschichte steht Manchester United in der Premier League mit gerade einmal sieben Punkten nach neun Spielen auf Rang 16 der Tabelle. Seit wettbewerbsübergreifend nun acht Spielen warten die Red Devils auf einen Sieg. Den letzten Dreier fuhr man Mitte September beim 4:0-Sieg in der Champions League gegen Sabah FK ein.

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Nagelsmann wiederum wäre nach seinem Aus als DFB-Coach verfügbar. Der ehemalige Trainer des FC Bayern München war nach dem frühen Aus bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko von seinem Amt als Bundestrainer zurückgetreten. Seine Nachfolge übernahm Jürgen Klopp.

Manchester United versucht seit Jahren vergeblich, wieder an die Spitze zu kommen, verschliss dabei reihenweise Trainer. Viele Experten auf der Insel glauben, dass auch die Zeit von Carrick - seit Januar im Amt, Vertrag bis 2028 - bald abgelaufen sein wird.