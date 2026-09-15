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TSG Hoffenheim v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding

Julian Nagelsmann degradierte ihn! WM-Fahrer droht wohl nächster Rückschlag unter Jürgen Klopp

UEFA Nations League A
Niederlande - Deutschland
Deutschland
O. Baumann
Jürgen Klopp

Nach dem Drama bei der WM droht dem Nationalspieler unter Jürgen Klopp wohl der nächste Rückschlag.

Torhüter Oliver Baumann (36) wird nicht Teil des ersten DFB-Kaders des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp (59). Dies berichtet die Bild. Sie schreibt, dass Klopp bei seiner Nominierung am Donnerstag auf die Dienste des Schlussmanns der TSG Hoffenheim verzichten werde. Es heißt, der Nachfolger Julian Nagelsmanns (39) wolle "die alte Hierarchie offenbar komplett aufbrechen".

In dieser Hierarchie war Baumann bis kurz vor der verkorksten Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko die Nummer eins. Er absolvierte nach der Verletzung von Marc-Andre ter Stegen (34) die Spiele der WM-Qualifikation und überzeugte dabei. Trotzdem entschied sich Nagelsmann vor der Endrunde zu einer Rolle Rückwärts und holte Bayern-Keeper Manuel Neuer (40) aus dem DFB-Ruhestand zurück. Baumann, der 13 Länderspiele bestritt, reiste als dessen erster Vertreter mit zur WM.

Am Wochenende bestätigte der Routinier am Rande des Bundesligaspiels der TSG gegen den VfB Stuttgart (2:1), dass er einen Austausch mit Klopp hatte: "Ja, ich hatte mit ihm Kontakt. Alles Weitere wird er am Donnerstag sagen." Weiter ausführen wollte er dies jedoch nicht: "Das soll er dann machen."

DFB-Team: Wer wird die Nummer eins von Jürgen Klopp?

Die Bild berichtet außerdem, dass ter Stegen die größten Chancen hat, erstmal neuer Stammkeeper der Nationalmannschaft zu werden. Er wechselte in diesem Sommer auf Leihbasis vom FC Barcelona zum niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam und kommt dort regelmäßig zu Einsätzen, wenngleich er dabei nicht immer fehlerfrei agiert.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (65) mutmaßt in seiner Sky-Kolumne ebenfalls, dass ter Stegen gute Karten auf den Platz zwischen den Pfosten hat. Er geht davon aus, "dass er sicher dabei sein wird. Wenn er in Amsterdam weiter seine Leistungen bringt, ist er ein Kandidat für die Nummer eins im deutschen Tor."

Hinter ter Stegen sollen laut Bild Jonas Urbig (23, FC Bayern) und Alexander Nübel (29, Besiktas Istanbul) gute Chancen auf die Stellvertreterrollen haben. Auch Finn Dahmen (28, FC Augsburg) winke ein Platz in Klopps Kader.


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Häufig gestellte Fragen

Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.

Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.

Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.

Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.

Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.

Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk. Bei der deutschen Nationalmannschaf trainiert er darüber hinaus künftig Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Co.

Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf mehr als 50 Millionen Euro.

Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.

Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.

Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.

"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Bundestrainers. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.

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