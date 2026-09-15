Torhüter Oliver Baumann (36) wird nicht Teil des ersten DFB-Kaders des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp (59). Dies berichtet die Bild. Sie schreibt, dass Klopp bei seiner Nominierung am Donnerstag auf die Dienste des Schlussmanns der TSG Hoffenheim verzichten werde. Es heißt, der Nachfolger Julian Nagelsmanns (39) wolle "die alte Hierarchie offenbar komplett aufbrechen".

In dieser Hierarchie war Baumann bis kurz vor der verkorksten Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko die Nummer eins. Er absolvierte nach der Verletzung von Marc-Andre ter Stegen (34) die Spiele der WM-Qualifikation und überzeugte dabei. Trotzdem entschied sich Nagelsmann vor der Endrunde zu einer Rolle Rückwärts und holte Bayern-Keeper Manuel Neuer (40) aus dem DFB-Ruhestand zurück. Baumann, der 13 Länderspiele bestritt, reiste als dessen erster Vertreter mit zur WM.

Am Wochenende bestätigte der Routinier am Rande des Bundesligaspiels der TSG gegen den VfB Stuttgart (2:1), dass er einen Austausch mit Klopp hatte: "Ja, ich hatte mit ihm Kontakt. Alles Weitere wird er am Donnerstag sagen." Weiter ausführen wollte er dies jedoch nicht: "Das soll er dann machen."

DFB-Team: Wer wird die Nummer eins von Jürgen Klopp?

Die Bild berichtet außerdem, dass ter Stegen die größten Chancen hat, erstmal neuer Stammkeeper der Nationalmannschaft zu werden. Er wechselte in diesem Sommer auf Leihbasis vom FC Barcelona zum niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam und kommt dort regelmäßig zu Einsätzen, wenngleich er dabei nicht immer fehlerfrei agiert.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (65) mutmaßt in seiner Sky-Kolumne ebenfalls, dass ter Stegen gute Karten auf den Platz zwischen den Pfosten hat. Er geht davon aus, "dass er sicher dabei sein wird. Wenn er in Amsterdam weiter seine Leistungen bringt, ist er ein Kandidat für die Nummer eins im deutschen Tor."

Hinter ter Stegen sollen laut Bild Jonas Urbig (23, FC Bayern) und Alexander Nübel (29, Besiktas Istanbul) gute Chancen auf die Stellvertreterrollen haben. Auch Finn Dahmen (28, FC Augsburg) winke ein Platz in Klopps Kader.



