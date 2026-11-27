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Erstmals seit knapp einem Monat durfte Julian Brandt am Donnerstagabend wieder von Beginn an ran. Der Ex-Dortmunder sah anschließend noch jede Menge Luft nach oben.

Mittelfeldstar Julian Brandt hat nach seinem Startelfcomeback für Ajax Amsterdam in der Conference League gegen den FC Thun ein selbstkritisches Interview gegeben.

Zwar gewann der niederländische Rekordmeister nach dominanter Vorstellung in der Johan-Cruyff-Arena gegen die Schweizer souverän mit 4:0, Brandt allerdings war mit seiner Vorstellung gar nicht happy.

"Ich bin mit meiner Leistung nicht zufrieden", stellte der langjährige Profi des BVB nach Spielschluss bei Ziggo Sport klar. Dennoch sei es "sehr wichtig" gewesen, wieder "etwas Spielzeit zu bekommen".

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Hintergrund ist eine Oberschenkelverletzung, die sich Brandt vor einigen Wochen beim 1:0 gegen Alkmaar in der Eredivisie zugezogen hatte. Anschließend musste er zwei Spiele aussetzen und sich in der Länderspielpause auskurieren. Beim 3:0 gegen Den Haag am vergangenen Wochenende bekam Brandt als Einwechselspieler 20 Minuten von Cheftrainer Michel, ehe er am Donnerstag in die Startformation zurückkehrte.

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Der offensive Mittelfeldspieler erklärte: "Wenn man verletzt war - selbst wenn es nur für kurze Zeit war -, braucht man immer ein Spiel, um wieder in den Rhythmus zu kommen. Es ist immer eine kleine Umstellung."

Auf Julian Brandt und Ajax wartet jetzt der Klassieker

Brandt absolvierte gegen Thun bis zu seiner Auswechselung knapp 60 Minuten. "Ich habe heute schlampig gespielt. Zu viele Fehler - damit bin ich wirklich nicht glücklich", so Brandt. "Aber dann mache ich sie lieber heute als nächsten Sonntag."

Getty Images

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Dann steht für Ajax das wichtigste Spiel der bisherigen Saison an: Um 14.30 steigt in De Kuip der Klassieker gegen den Erzrivalen Feyenoord. Das ohnehin brisante Spiel wird durch die Tabellenkonstellation in der Eredivisie angeheizt: Ajax ist Zweiter und hat drei Zähler Vorsprung auf Feyenoord. Mit einem Auswärtssieg könnten Brandt und seine Mannschaftskameraden schon ein ordentliches Polster auf die Rotterdamer aufbauen. Gleichzeitig winkt im Fernduell mit Spitzenreiter PSV, der einen Zähler vor Ajax liegt, der Sprung an die Spitze.

Auch in der Conference League läuft es für Ajax gut. Den Sieg gegen Thun schossen Rayane Bounida (2), Marcos Leonardo und Steven Berghuis mit ihren Treffern heraus. Amsterdam belegt nun nach vier Spieltagen mit neun Punkten den vierten Tabellenplatz und hält damit Kurs auf die direkte Qualifikation für die K.o.-Runde.

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Für Brandt läuft es, von besagter Verletzung abgesehen, gut in Amsterdam. Der Edeltechniker kam im Sommer ablösefrei von Borussia Dortmund und entwickelte sich schnell zum Leistungsträger. In 19 Einsätzen bringt er es bereits auf acht Tore und zwei Vorlagen.