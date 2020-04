Wegen Coronakrise: Früherer Weltmeister Jürgen Kohler muss bei Viktoria Köln gehen

Der ehemalige Weltmeister Jürgen Kohler muss sich als Folge der Coronakrise einen neuen Job suchen. Der im Sommer auslaufende Vertrag mit dem 54-Jährigen, teilte sein Arbeitgeber Viktoria Köln am Mittwoch mit, werde nicht verlängert.

"Wir stellen wegen der Corona-Pandemie sehr viele Dinge auf den Prüfstand. Ein Thema ist dabei, im Nachwuchsbereich wirtschaftlicher zu arbeiten und ihn neu zu strukturieren", begründete Sportvorstand Franz Wunderlich die Trennung.

