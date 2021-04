Jürgen Kohler übt heftige Kritik an Bayern und PSG: "Hatte mit internationaler Klasse nichts zu tun"

Ex-Weltmeister Jürgen Kohler hat Bayern München und PSG für ihre Defensivleistung im UCL-Duell heftigst kritisiert.

Ex-Nationalspieler Jürgen Kohler hat nach einem wilden Spiel in der Champions League heftige Kritik an den Defensivleistungen von Bayern München und Paris Saint-Germain geübt.

"Was beide Abwehrreihen in diesem Spiel zeigten, war eine Katastrophe, das hatte mit internationaler Klasse nichts zu tun", schrieb Kohler nach dem 2:3 in seiner kicker-Kolumne.

Kohler für Rückspiel dennoch optimistisch

Zwar wollte Kohler nicht weiter ins Detail gehen, jedoch kritisierte er, dass PSG in der Luft "ganz schlecht" gewesen sei und den Bayern bei den Gegentoren Fehler unterlaufen wären, in dem sie "immer einen Schritt zu spät" kamen. "Schlechte Raumaufteilung und fehlende taktische Absprachen sind tödlich gegen einen Angreifer mit der Klasse eines Kylian Mbappe."

Dennoch zeigte sich der Weltmeister von 1990 optimistisch für das Rückspiel: "Die Münchner können bei PSG mit zwei Toren Unterschied gewinnen - aber nicht, wenn sie so viele einfache Fehler machen", so Kohler.