Jürgen Klopp vom FC Liverpool meckert über den Spielplan: "Kein Gefühl für Fußball"

Jürgen Klopp hat etwas an der Ansetzung des Spiels gegen City auszusetzen. Er wirft den Verantwortlichen fehlendes Gefühl vor.

WAS IST PASSIERT? Teammanager Jürgen Klopp hat die Ansetzung des Topspiels seines FC Liverpool beim Triple-Sieger Manchester City deutlich kritisiert.

WAS WURDE GESAGT? Die Ersteller der Spielpläne in der Premier League "haben kein Gefühl für Fußball", sagte Klopp mit Blick auf das Duell, das unmittelbar nach der Länderspielpause am 25. November (13.30 Uhr) stattfindet: "Das ist einfach nicht möglich."

WAS IST DER HINTERGRUND? Beide Teams haben zahlreiche Nationalspieler, Klopp kam bei seiner Hochrechnung auf etwa 30, die während der Länderspiele weite Reisen auf sich nehmen müssen.

Wenn sie zurückkehren, "haben wir eine Trainingseinheit" vor dem Spiel in Manchester, sagte der 56-Jährige: "Wie kann man ein solches Spiel am Samstagmittag ansetzen?"

Er wisse nicht, ob der Zeitpunkt für den Weltmarkt der lukrativste sei, aber er sei überzeugt, dass es für das Duell mit Pep Guardiolas ManCity einen besseren Termin gegeben hätte. "Viele Jungs kommen im selben Flieger zurück, alle Südamerikaner", so Klopp: "Ein Flugzeug, ein Training - und dann das Spiel. Das ist wirklich verrückt."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images