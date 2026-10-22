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Harry KaneGetty Images
Filippo Cataldo

Jürgen Klopp tut damit keinem einen Gefallen: Beim FC Bayern gibt es plötzlich eine kuriose Debatte über Harry Kane

Champions League
FEATURES
Meinung
H. Kane
Bayern München - FC Arsenal
Bayern München
FC Arsenal
Jürgen Klopp
V. Kompany

Bayern München spielt 2:2 gegen den FC Arsenal, Harry Kane liefert die nächste Gala ab. Doch Bundestrainer Jürgen Klopp ist verwirrt und stellt Fragen. Die Frage ist: Warum? Einen Gefallen macht er damit keinem Beteiligten.

Ok, der Reihe nach! Nicht, dass es hinterher heißt, die Medien hätten wieder ein Thema aufgemacht, das es überhaupt nicht gäbe. Die Fakten: 


Und dennoch reden in der Allianz Arena hinterher irgendwie alle über einige teilweise nicht mal zu Ende gesagten Sätze von Bundestrainer Jürgen Klopp aus der Halbzeitpause. Oder verweigern, wie Vincent Kompany, mit einem leicht gequälten Lächeln demonstrativ die Aussage.

Natürlich ohne dem Bundestrainer auch nur die geringste böse Absicht zu unterstellen: Aber was hat Klopp, der bekanntlich mit einem einzigen Wort ("Noch!") schon mal die Karrieren mehrerer Menschen, darunter seine eigene, massiv beeinflusst hat, da wieder angestellt? 

Sieht sich Jürgen Klopp noch immer als TV-Experte?

Hinterfragt der Bundestrainer die Taktik der erfolgreichsten deutschen Mannschaft, die ja immer noch das Gros seiner Nationalspieler stellt?

Kritisiert er den aktuell besten Stürmer der Bundesliga und vielleicht auch der Welt, der am Montag den Ballon d’Or verliehen bekommen könnte und die Auszeichnung aufgrund seiner Tore und Vorlagen und Selbstlosigkeit gewiss auch verdient hätte?

Hat er einfach mal wieder einen rausgehauen, ohne über die möglichen Konsequenzen seiner Sprüche nachzudenken? Oder möchte der Bundestrainer tatsächlich nur lernen?

Und wieso ruft er Kompany nicht einfach mal an, statt ohne Not in der Öffentlichkeit Fragen zu stellen? Oder hat Klopp auch kurzzeitig vergessen, dass er nicht mehr TV-Experte, sondern Bundestrainer ist und jede Reaktion der Bayern auf seine Fragen ein gewisses Gewicht haben.

Jürgen Klopp hat "bis heute nicht abschließend verstanden, was Bayern gegen den Ball macht"

Er habe "bis heute nicht abschließend verstanden, was Bayern gegen den Ball macht und ich will mich weiterbilden", sagte der Bundestrainer in der Halbzeitpause bei DAZN jedenfalls. Vincent Kompanys Mannschaft agiere "mal hybrid. Mal gegen den Mann, dann nicht gegen den Mann. Dann im Raum". Diese Beobachtung ist zutreffend, das Spielsystem von Kompanys Bayern ist fluide.  

Was der ganzen Sache eine gewisse Brisanz gibt, ist weniger die Tatsache, dass Klopp seinen Bildungshunger wiederholte und dem Satz, er sei "immer noch am Lernen" ein "sagen wir es mal so" hinterherschob. 

Sondern vielmehr, dass Klopp seine - ebenfalls zutreffende - Kritik am Abwehrverhalten der Münchner am ersten Gegentor ("Beim Gegentor hebt einer das Abseits auf, aber vorher ist kein Druck auf den Ball. Das fehlt mir dann.") zumindest im Subtext in letzter Konsequenz mit seiner Verwunderung über Harry Kanes Spielweise verquickte. 

Merkwürdige Kane-Debatte: "Dann" ist bei Jürgen Klopp das neue "Noch"

"Sie haben gerade gesagt: 'Harry Kane ist heute überall.' Das finde ich mit Ball völlig in Ordnung. Aber wenn ich Harry Kane in der letzten Linie stehen sehe und zwar nicht im tiefen Block, sondern im Mittelfeldpressing, dann...", meinte Klopp bei DAZN. Er führte den Gedanken nicht weiter aus, aber zu Ende gedacht könnte nach dem "dann…" folgen:

  • Dann fehlt Kane den Bayern vorne, sollte das Mittelfeldpressing erfolgreich sein und den Ball erobern.
  • Dann fehlt Bayern beim Anrennen im Mittelfeld ein Mann, weil der Mittelstürmer in der letzten Linie steht, und bekommt folglich keinen Druck auf den Ball. 

Wollte Klopp also vielleicht (Achtung, Spekulation!) sogar sagen, dass Kane den Bayern durch seine zurückgezogene Spielweise am Ende sogar schade?

Klopp gab sich zwar am Ende seines Statements versöhnlich und meinte, er sei "nicht der Papst des Fußballs, alle dürfen machen, was sie wollen." Aber “abschließend dahintergestiegen bin ich nicht."


Jürgen KloppGetty Images

So reagiert der FC Bayern auf die Äußerungen von Jürgen Klopp

Die Bayern taten ihm hinterher nicht den Gefallen, für Aufklärung zu sorgen. Kompany sagte auf die konkrete Frage nach dem Plan der Bayern gegen den Ball mit einem gequälten Lächeln: "Da sage ich nichts dazu, nächste Frage".

Sportvorstand Max Eberl verwies lieber auf Kanes wirklich grandiose Vorlage auf Davies und die Tatsache, dass es gegen Weltklassegegner wie Arsenal eben hin und wieder dazu kommen könne, dass Kane eben hin und wieder noch zurückgezogener spiele.

Und auch Kane, der gegen Arsenal tatsächlich noch zurückgezogener agierte als sonst und in Abwesenheit von Joshua Kimmich streckenweise einen sehr tiefen Ballverteiler gab, wollte sich auf die Diskussion nicht einlassen und meinte nur, dass die Partie gegen Arsenal eben "tricky" gewesen sei. 

Kompany muss Harry Kane nichts mehr beibringen

Am Ende des Abends ließ sich dann Kompany doch noch auf eine Aussage zu Kanes Spiel ein. Auf die zugegeben charmant gestellte Frage eines Reporters, ob bei Bayern womöglich die Außenstürmer abhängig von einem Mittelstürmer seien, sagte er Kompany erst: "Wir sind alle immer abhängig von allen!", um dann aber doch ein Loblied auf Kane anzustimmen.

Ihm sei es, als er noch Verteidiger war, immer am liebsten gewesen, wenn ein Stürmer immer in seinem Raum geblieben sei und er als Verteidiger "aus dieser Position entweder Zweikämpfe gewinnt oder das Tor verteidigt."

Das sei aber schwierig, wenn der Stürmer Harry Kane sei, weil "du als Innenverteidiger keine Referenz hast. Er ist manchmal da, dann wieder nicht”, sagte Kompany und schlug den Bogen auf das Spiel gegen Arsenal: "Er macht diesen Assist - aber er holt auch den Elfmeter heraus." Kane sei "gefühlt überall". Man müsse ihm als Trainer nicht immer sagen wo er sich aufzuhalten habe, weil er von selbst "unheimlich oft die richtige Entscheidung trifft."

Debatte beendet. Oder?

Häufig gestellte Fragen

Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.

Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.

Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.

Harry Kane ist 1,88 Meter groß.

Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.

Harry Kane hat Schuhgröße 45.

Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.

Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.

Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.

Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).

Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.

Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.

Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.

Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.

Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.

Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf über 100 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.

Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.

Mittlerweile steht er bei zwei gewonnenen deutschen Meisterschaften sowie einem DFB-Pokalsieg und einem Supercupsieg.

Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballon d'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.

Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.

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