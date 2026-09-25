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United States v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

Jürgen Klopp muss gleich zwei Spieler nachnominieren! Kai Havertz und Jamal Musiala reisen verletzt ab

UEFA Nations League A
Niederlande - Deutschland
Niederlande
Deutschland
J. Musiala
Jürgen Klopp
K. Havertz
Bayern München
FC Arsenal

Gleich zwei DFB-Stars müssen verletzt abreisen. Jürgen Klopp hat sich schon entschieden, wen er nachnominiert.

Jürgen Klopp ist schon nach seinen ersten 90 Minuten als Bundestrainer zu personellen Änderungen gezwungen.

Jamal Musiala hat beim Aufwärmen für den Nations-League-Auftakt gegen die Niederlande (1:1) in Amsterdam einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten, Kai Havertz eine Muskelzerrung, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt gab. Beide stehen nicht mehr für die drei weiteren Länderspiele zur Verfügung.

Klopp reagierte und füllt seinen Kader auf. Er nominierte für das Spiel gegen Griechenland in Augsburg am Sonntag (20.45 Uhr) Florian Wirtz und Jonathan Burkardt nach. Beide waren ursprünglich für das dritte und vierte Spiel der ungewöhnlich langen Abstellungsperiode vorgesehen.

Dass Musiala und Havertz ausfallen würden, hatte Klopp schon am Donnerstagabend geahnt. "Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist und die Jungs relativ zügig wieder einsatzfähig sind. Für das Spiel am Sonntag sind sie wahrscheinlich raus", hatte er gesagt. Bei Musiala sei zumindest erfreulich, dass nach dessen Problemen mit temporären Absencen aufgrund einer neurologischen Dysfunktion nun ein fußballspezifischer Ausfall vorliege.

Der Bundestrainer hat auch gegen Griechenland 24 Spieler zur Verfügung, er muss also erneut einen Profi aus seinem Aufgebot streichen. Gegen die Niederlande hatte es Bambase Conte von der TSG Hoffenheim getroffen, Klopp hat dem Offensivspieler allerdings einen Kaderplatz für Sonntag zugesichert.

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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