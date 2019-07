Jürgen Klopp verrät: Liverpool-Spieler wollen nach Champions-League-Gewinn Anfield-Zeichen berühren dürfen

Jürgen Klopp hat durchblicken lassen: Die Liverpool-Spieler forderten nach dem Champions-League-Triumph, das Schild vor dem Tunnel berühren zu dürfen.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat nach dem Härtetest gegen (2:3) verraten, dass seine Spieler nach dem Gewinn der im Juni mit einem besonderen Anliegen auf ihn zugekommen sind.

"Die Jungs fragten mich, ob sie jetzt das Wappen im Stadion berühren dürfen. Das ist okay für mich", sagte der 52-Jährige, der ihnen bisher verboten hatte, das berühmte 'This is Anfield'-Schild in den Katakomben auf dem Weg auf das Spielfeld anzufassen.

Liverpool-Trainer Klopp: "Es ist gut, die Berechtigung zu haben"

Die Spieler hätten sich die Geste, die für viele ehemalige Spieler im Laufe der Jahre zu einer Tradition geworden ist, demnach erst mit einem Titel verdienen müssen. Ex-Trainer Bill Shankly hatte das Emblem einst über dem Tunnel, der auf den Rasen führt, anbringen lassen.

Klopp selbst ist sich allerdings noch unsicher, ob er es seinen Spielern fortan nachmachen wird: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen werde. Letztes Jahr waren wir so erfolgreich – ohne es zu berühren", sagte er. Er betonte jedoch: "Es ist gut, die Berechtigung zu haben."