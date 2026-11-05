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Jürgen KloppGetty Images

Jürgen Klopp holt Füllkrug zurück - und sorgt für dicke Kaderüberraschung mit Debütant Mohya

UEFA Nations League A
Serbien - Deutschland
Serbien
Deutschland
Deutschland - Niederlande
Niederlande
Jürgen Klopp
Niclas Füllkrug
W. Mohya

Jürgen Klopp hat seinen Kader für die kommenden Aufgaben der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League gegen Serbien (13. November, 20.45 Uhr) und die Niederlande (16. November, 20.45 Uhr) verkündet. Im Vergleich zum XXL-Aufgebot bei seiner ersten Nominierung fasst das jetzige 24 Spieler - mit einer großen Überraschung.

Klopp holt Bundesliga-Toptorjäger Niclas Füllkrug zurück in die deutsche Nationalmannschaft. Der Bundestrainer berief den 33 Jahre alten Mittelstürmer von Werder Bremen in sein 24-köpfiges Aufgebot für den Vorrundenabschluss in der Nations League in Serbien und gegen den Erzrivalen Niederlande. Überraschend ist zudem der erst 17 Jahre alte Shootingstar Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach erstmals mit dabei. Das sind insofern gute Nachrichten, weil Mohya auch vom marokkanischen Verband umworben war.

Außer dem Offensivspieler Mohya haben aus Klopps Kader Innenverteidiger Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) und Flügelspieler Brajan Gruda (RB Leipzig) noch kein Länderspiel bestritten. Das kann sich bei den Partien am 13. November in Belgrad und drei Tage später in Berlin ändern.

"Ich freue mich riesig auf die nächsten beiden Spiele. Wir haben in der Mannschaft einen bunten Mix aus sehr jung und durchaus erfahren dabei. Es war nach dem 44er-Kader im September schwer, diese Auswahl zu treffen, weil, und das ist eigentlich die gute Nachricht, es wieder mehr Spieler verdient hätten, dabei zu sein", sagte Klopp und ergänzte: "Je mehr Qualität man hat, desto schwieriger im positiven Sinne werden die Entscheidungen, die man zu treffen hat."

Nick Woltemade, Nadiem Amiri, David Raum, Karim Adeyemi, Yann Aurel Bisseck oder auch Jonathan Burkardt fehlen im Aufgebot. Ebenso sind zahlreiche Debütanten aus Klopps erstem Kader um Hennes Behrens, Vitaly Janelt, Felix Keidel und Mika Baur nicht dabei. Philipp Treu und Derry Scherhant hingegen haben den Sprung nach ihren starken Auftritten erneut geschafft. Bei seinem Debüt als Bundestrainer hatte Klopp für vier Spiele im September/Oktober 44 Spieler nominiert und auf zwei Kader aufgeteilt.

Nächste Spiele
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Jürgen Klopp: Kader von Deutschland gegen Serbien und Niederlande

Übersicht

Position

Spieler

Tor

Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)

Tor

Alexander Nübel (Besiktas Istanbul)

Tor

Jonas Urbig (FC Bayern München)

Abwehr

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Abwehr

Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)

Abwehr

Jonathan Tah (FC Bayern München)

Abwehr

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)

Abwehr

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Abwehr

Philipp Treu (SC Freiburg)

Abwehr

Nathaniel Brown (FC Bayern München)

Abwehr

Malick Thiaw (Newcastle United)

Mittelfeld

Brajan Gruda (RB Leipzig)

Mittelfeld

Lennart Karl (FC Bayern München)

Mittelfeld

Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Mittelfeld

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Mittelfeld

Tom Bischof (FC Bayern München)

Mittelfeld

Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München)

Mittelfeld

Said El Mala (1. FC Köln)

Mittelfeld

Derry Scherhant (SC Freiburg)

Mittelfeld

Florian Wirtz (FC Liverpool)

Mittelfeld

Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)

Angriff

Kai Havertz (FC Arsenal)

Angriff

Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)

Angriff

Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen)

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