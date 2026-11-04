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SV Werder Bremen v FC Augsburg - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding

Jürgen Klopp holt angeblich Niclas Füllkrug zurück - Paris Brunner trotz "intensiver Diskussionen" nicht dabei

UEFA Nations League A
Serbien - Deutschland
Deutschland
Jürgen Klopp
Niclas Füllkrug
Y. Ebnoutalib
P. Brunner

Der Werder-Star schießt im Moment Tore am Fließband und beeindruckt damit offenbar auch den Bundestrainer.

Niclas Füllkrug kehrt in die deutsche Nationalmannschaft zurück. Das berichten Sky und die Bild übereinstimmend.

Demnach wird Bundestrainer Jürgen Klopp den Torjäger von Werder Bremen am Donnerstag in sein Aufgebot für die anstehenden Länderspiele in der Nations League gegen Serbien und die Niederlande berufen, "sofern bis dahin nichts Außergewöhnliches passiert".

Füllkrug absolvierte seit seinem Debüt unter Hansi Flick vor ziemlich genau vier Jahren 24 Länderspiele für Deutschland, in denen ihm 14 Tore gelangen. Seine letzten Einsätze absolvierte er allerdings im Sommer 2025 bei der Endrunde der Nations League. Nominiert wurde er letztmals im September jenes Jahres.

Sportlich lief es für Füllkrug nach seinem Wechsel vom BVB zu West Ham United 2024 und bei der zwischenzeitlichen Leihe zur AC Mailand miserabel. Allerdings blüht er seit seiner Rückkehr zu Werder im Sommer auf und markierte in zehn Pflichtspielen bereits satte zwölf Treffer. Damit ist er der beste deutsche Torschütze in Europas Top-5-Ligen.

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Deshalb mehrten sich zuletzt die Stimmen, die eine Rückkehr des 33-Jährigen in die Nationalmannschaft forderten. Coach Klopp, der nach der verkorksten WM in Nordamerika einen Umbruch eingeleitet hat, hielt sich beim Thema Füllkrug bislang bedeckt. Allerdings betonte er vor wenigen Wochen: "Niclas Füllkrug ist 33. Das ist nicht meine Schuld!"

DFB-Rückkehr? Niclas Füllkrug will "nicht betteln"

Füllkrug wurde angesichts seiner herausragenden Leistungen mehrfach auf eine mögliche Nominierung angesprochen. Er gab sich dabei aber zurückhaltend und wünschte auch irgendwann, das Thema ruhen zu lassen: "Wenn mein Land mich braucht, dann bin ich für mein Land da - immer. Auch wenn ich 43 bin und dann noch einer in der Box stehen soll. Dann komme ich auch, aber ich bettle nicht drum."

SV Werder Bremen v TSG Hoffenheim - Bundesliga 2026/27Getty Images

Das Sturmzentrum gilt im DFB-Team durchaus als Sorgenkind. Kai Havertz ist hier nominell erste Wahl, allerdings ist er kein gelernter Stoßstürmer. Gute Karten auf eine Nominierung hat laut Sky auch Younes Ebnoutalib, der vor wenigen Wochen unter Klopp debütierte und aktuell auch gute Leistungen im Angriff von Eintracht Frankfurt zeigt.

Dagegen muss Junioren-Nationalspieler Paris Brunner von der AS Monaco sich wohl noch gedulden. Es sei "intensiv diskutiert" worden über eine Berufung des 20-Jährigen. Gereicht habe es aber trotz bereits acht Saisontoren in bisher elf Spielen für das Ex-BVB-Juwel noch nicht.

Deutschland trifft am 13. November auf Serbien und drei Tage später auf die Niederlande. Sein Aufgebot für die beiden letzten Länderspiele des Jahres verkündet Klopp am Donnerstag um 11.30 Uhr.

Häufig gestellte Fragen

Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.

Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.

Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.

Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.

Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.

Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk. Bei der deutschen Nationalmannschaf trainiert er darüber hinaus künftig Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Co.

Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf mehr als 50 Millionen Euro.

Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.

Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.

Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.

"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Bundestrainers. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.

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