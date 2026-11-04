Jürgen Klopp dürfte begeistert sein: Yann Aurel Bisseck trifft traumhaft und jubelt provokant

Yann Aurel Bisseck nahm ein Zuspiel in Strafraumnähe an, drehte sich in Stürmer-Manier um die eigene Achse - und schlenzte den Ball dann sehenswert ins lange Eck. So wie es beispielsweise Michael Olise beim FC Bayern sehr gerne macht.

Doch das schönste Tor seiner Karriere, sagte der Verteidiger von Inter Mailand, sei sein erster Treffer in der Champions League nicht gewesen - er gehöre eher zu den "Top 7", so Bisseck.

Dafür war das 1:0 in der 8. Minute beim 3:0 (2:0)-Auswärtssieg des italienischen Meisters bei Feyenoord Rotterdam umso wichtiger. Nach der 1:3-Pleite im "Derby della Madonnina" gegen Stadtrivale AC Mailand wollten die Nerazzurri unbedingt eine Reaktion zeigen - und taten das auch dank Bisseck, der beim Torjubel seinen Zeigefinger auf den Mund legte.

Bisseck schießt gegen Inter-Kritiker und empfiehlt sich Klopp

"Das ist die richtige Antwort. Es ist schön, nach einer bitteren Niederlage auf diese Weise zu reagieren. Wir wollen niemals verlieren, aber manchmal passiert es eben. Heute haben wir es gut gemacht. Es ist nicht wichtig, was die Leute sagen", sagte Bisseck, der mit Inter am nächsten Spieltag den VfB Stuttgart empfängt (25.11.).

Der gebürtige Kölner gab mit seinem Auftritt zudem ein Bewerbungsschreiben ab, um am Donnerstag von Bundestrainer Jürgen Klopp für die anstehenden Länderspiele in der Nations League nominiert zu werden. Gegen Griechenland hatte er Ende September unter Klopp sein Startelf-Debüt für die Nationalmannschaft gegeben und als einer von wenigen bei der ernüchternden 0:1-Pleite überzeugt.

"Ich habe mir nicht viel vorzuwerfen, aber ich glaube, wenn man ein Spiel verliert, ist die eigene Leistung nicht so wichtig", sagte er damals. Dabei war der Abwehr-Hüne einer der wenigen Lichtblicke bei der Heimpremiere des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp. Der 25-Jährige bot in seinem erst zweiten Länderspiel eine tadellose Leistung, zeigte sich äußerst robust im Zweikampf und stark in der Luft. "Es war okay, glaube ich", sagte Bisseck bescheiden. Er habe "alles versucht, dem Team zu helfen". Doch es habe nun mal "nicht gereicht".