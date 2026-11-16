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Deutschlands Spektakel im "Endspiel" der Nations-League-Gruppenphase sorgte auch international für Aufsehen.

Nach dem 5:0 (1:0) gegen die Niederlande und dem Einzug ins Viertelfinale fiel das Urteil vor allem in der Heimat des Gegners vernichtend aus, die Elftal sei in Berlin "abgeschlachtet" worden - und Jürgen Klopp hat den "Rock 'n' Roll" zurück nach Deutschland gebracht. Die Pressestimmen:

De Telegraaf: "Niederlande in Deutschland abgeschlachtet. Drei Tage nach ihrer Glanzleistung gegen Griechenland sind die Niederlande hart auf dem Boden der Tatsachen gelandet. In Berlin wurde die Mannschaft von Xavi Hernandez von Deutschland mit 0:5 gedemütigt – für Oranje ist es die höchste Niederlage seit 1959. Es wäre vielleicht etwas zu einfach, alles auf das Fehlen von Frenkie de Jong zu schieben, doch fest steht: Er wurde im Spielaufbau schmerzlich vermisst – und ohne ihn zeigten die Niederlande eine desolate Leistung."

AD: "Ein brutales Erwachen für die niederländische Nationalmannschaft: Nach einem deutlichen Sieg gegen Griechenland folgte eine Demütigung in Deutschland. Nach der Euphorie der vergangenen Tage erlebte die niederländische Mannschaft am Montagabend ein brutales Erwachen. Gegen eine deutlich hungrigere und haushoch überlegene deutsche Elf in Berlin kassierte sie eine absolut verdiente 0:5-Niederlage – ein regelrechtes Debakel."

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The Guardian: "Es war ein großartiger Abend für Gruda und Wirtz, an dem eine schwache niederländische Mannschaft in Berlin vernichtend geschlagen wurde."

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L'Equipe: "Jürgen Klopp hat seine erste Mission erfüllt."

Getty Images

Corriere dello Sport: "Deutschlands 'Klopp-Maschine': Fünf Tore gegen die Niederlande, Klopps Arbeit trägt erste Früchte. Die zuletzt stark kritisierte deutsche Mannschaft überrollt die Niederlande und sichert sich eindrucksvoll die Tabellenführung in Gruppe 2 der Liga A."

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Tuttosport: "Überragende deutsche Mannschaft, 5:0-Kantersieg gegen die Niederlande! Klopp zieht als Gruppensieger ins Viertelfinale ein."

Kronen Zeitung: "Starke Deutsche demütigen die Niederlande. Die DFB-Elf zeigte im Berliner Olympiastadion von Beginn an, dass man nicht gewillt war, mit einer Niederlage das Viertelfinale zu verpassen."

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Blick: "Klopp-Party in Berlin: Deutschland fegt Holland gleich mit 5:0 vom Platz und sichert sich damit das Viertelfinalticket in der Nations League."

AS: "Klopp demütigt Xavi. Klopps Deutschland zerstört Xavis Niederlande und qualifiziert sich als Gruppensieger für das Viertelfinale."

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Marca: "Deutschland ist einschüchternd - und könnte ein Gegner für Spanien werden. Jürgen Klopp brachte den Rock 'n' Roll zurück nach Deutschland."