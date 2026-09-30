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Falko Blöding

Jürgen Klopp bekommt Unterstützung: "Alle, die nörgeln, sollen einfach die Fresse halten"

UEFA Nations League A
Deutschland - Serbien
Deutschland
Jürgen Klopp

Auf die Anfangseuphorie folgt leise Kritik an Jürgen Klopp. Für Maik Franz ein Unding.

Nach zwei Länderspielen ohne Sieg und mit durchwachsenen Leistungen kommt leichter Gegenwind in Richtung des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp (59) auf. Ex-Bundesligaprofi Maik Franz (45) kann das überhaupt nicht nachvollziehen.

Er verteidigte Klopp und wählte in der Sport1-Sendung '45 - Die Fußball-Halbzeit' dabei deftige Worte: "Alle, die nörgeln, sollen einfach die Fresse halten."

Leise Kritik an den ersten Auftritten der DFB-Elf unter ihrem neuen Übungsleiter hatten in den vergangenen Tagen unter anderem die Ex-Nationalspieler Thomas Helmer (61) und Stefan Effenberg (58) geäußert.

Während Europameister Helmer "überhaupt keinen Fortschritt" im Vergleich zu den deutschen WM-Auftritten gesehen hatte, monierte Effenberg nach der 0:1-Heimniederlage in der Nations League gegen Griechenland: "Dass die Griechen tief stehen würden, war ja keine Überraschung, dafür kennen wir sie seit über 20 Jahren. (...) Sowohl die deutsche Mannschaft als auch Klopp und sein Trainerteam müssen sich vorwerfen lassen, dass sie nun gegen diese altbekannte Spielweise kein Rezept hatten, keine Lösung gefunden haben."

Auch Klopps Maßnahme, zwei Kader für die laufende XXL-Länderspielpause zu nominieren, wird mittlerweile hinterfragt. Schließlich sei dies nicht förderlich für die Eingespieltheit, so der Vorwurf. Für Franz aber ist das kein Argument, denn Klopp habe schließlich etwas ganz anderes damit bezweckt: "Für ihn ist das ein Prozess, er will viele Spieler sehen. Alle haben immer gefordert: Wir brauchen einen neuen Pool und wir brauchen neue Gesichter. Jetzt macht er es."

So verschafft sich Klopp nach den Partien gegen die Niederlande (1:1) und Griechenland nun in den anstehenden Duellen mit Serbien und erneut den Griechen einen Eindruck von anderen Akteuren. Franz appelliert: "Diese beiden Spiele, die jetzt kommen: Cool bleiben, atmen und dem Neuen einfach eine Chance geben."

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Franz, der in der Bundesliga einst für Wolfsburg, Hertha, Frankfurt sowie den KSC spielte und dabei als harter Abwehrspieler bekannt war, hält nicht nur Klopps Einstellung für richtig, sondern auch weitere Personalentscheidungen beim DFB. Um der Nationalelf nach drei verkorksten WM-Endrunden wieder die richtige Mentalität einzuimpfen seien der neue Geschäftsführer Per Mertesacker (42) und Klopps Assistent Sven Bender (37) die richtigen Leute. Denn für Franz ist klar: "Wir müssen wieder eklig werden."

Häufig gestellte Fragen

Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.

Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.

Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.

Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.

Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.

Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk. Bei der deutschen Nationalmannschaf trainiert er darüber hinaus künftig Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Co.

Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf mehr als 50 Millionen Euro.

Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.

Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.

Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.

"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Bundestrainers. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.

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