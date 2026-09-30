Nach zwei Länderspielen ohne Sieg und mit durchwachsenen Leistungen kommt leichter Gegenwind in Richtung des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp (59) auf. Ex-Bundesligaprofi Maik Franz (45) kann das überhaupt nicht nachvollziehen.

Er verteidigte Klopp und wählte in der Sport1-Sendung '45 - Die Fußball-Halbzeit' dabei deftige Worte: "Alle, die nörgeln, sollen einfach die Fresse halten."

Leise Kritik an den ersten Auftritten der DFB-Elf unter ihrem neuen Übungsleiter hatten in den vergangenen Tagen unter anderem die Ex-Nationalspieler Thomas Helmer (61) und Stefan Effenberg (58) geäußert.

Während Europameister Helmer "überhaupt keinen Fortschritt" im Vergleich zu den deutschen WM-Auftritten gesehen hatte, monierte Effenberg nach der 0:1-Heimniederlage in der Nations League gegen Griechenland: "Dass die Griechen tief stehen würden, war ja keine Überraschung, dafür kennen wir sie seit über 20 Jahren. (...) Sowohl die deutsche Mannschaft als auch Klopp und sein Trainerteam müssen sich vorwerfen lassen, dass sie nun gegen diese altbekannte Spielweise kein Rezept hatten, keine Lösung gefunden haben."

Auch Klopps Maßnahme, zwei Kader für die laufende XXL-Länderspielpause zu nominieren, wird mittlerweile hinterfragt. Schließlich sei dies nicht förderlich für die Eingespieltheit, so der Vorwurf. Für Franz aber ist das kein Argument, denn Klopp habe schließlich etwas ganz anderes damit bezweckt: "Für ihn ist das ein Prozess, er will viele Spieler sehen. Alle haben immer gefordert: Wir brauchen einen neuen Pool und wir brauchen neue Gesichter. Jetzt macht er es."

So verschafft sich Klopp nach den Partien gegen die Niederlande (1:1) und Griechenland nun in den anstehenden Duellen mit Serbien und erneut den Griechen einen Eindruck von anderen Akteuren. Franz appelliert: "Diese beiden Spiele, die jetzt kommen: Cool bleiben, atmen und dem Neuen einfach eine Chance geben."

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Franz, der in der Bundesliga einst für Wolfsburg, Hertha, Frankfurt sowie den KSC spielte und dabei als harter Abwehrspieler bekannt war, hält nicht nur Klopps Einstellung für richtig, sondern auch weitere Personalentscheidungen beim DFB. Um der Nationalelf nach drei verkorksten WM-Endrunden wieder die richtige Mentalität einzuimpfen seien der neue Geschäftsführer Per Mertesacker (42) und Klopps Assistent Sven Bender (37) die richtigen Leute. Denn für Franz ist klar: "Wir müssen wieder eklig werden."