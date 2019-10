Jürgen Klinsmann soll offenbar Ecuadors Nationaltrainer werden - Dementi bleibt aus

Jürgen Klinsmann soll offenbar Ecuadors neuer Nationaltrainer werden. Aktuell arbeitet der 55-Jährige als Fernsehexperte.

Jürgen Klinsmann soll offenbar Ecuadors neuer Nationaltrainer werden. Demnach sind die Verhandlungen weit fortgeschritten.

Die Zeitung El Universo zitierte eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Ecuadorianischen Fußball-Verband (EFF), wonach bereits Einigkeit mit dem 55-Jährigen bestehe.

Aus dem Rennen seieen daher die ebenfalls gehandelten Kandidaten, der frühere argentinischen Nationaltrainer Jose Pekerman und Fernando Hierro, der bei der WM 2018 betreute.

Auf Nachfrage von Goal und SPOX wollte Klinsmanns PR-Berater Roland Eitel die konkreten Gespräche weder bestätigen noch dementieren: "Jürgen Klinsmann hat sich seit 30 Jahren erst zu einem Thema geäußert, wenn es perfekt war. Das wird auch dieses Mal so sein."

Klinsmann bis November 2016 US-Trainer

Interimscoach Jorge Celico, der den 65. der FIFA-Weltrangliste aktuell betreut, sei der Wechsel aber laut ecuadorianischen Medien schon mitgeteilt worden. Bei der Copa America war das Nationalteam im Sommer punktlos in der Vorrunde gescheitert.

Klinsmann arbeitet derzeit als RTL-Experte. Seine letzte Trainertätigkeit endete im November 2016 nach drei Jahren als USA-Coach.

Zuvor war Klinsmann unter anderem beim (2008-2009) und bei der Weltmeisterschaft 2006 als deutscher Bundestrainer (2004-2006) tätig.

Klinsmann: -Rückkehr "schwer vorstellbar"

Zuletzt hatte der 108-malige Nationalspieler seinem Ex-Klub nach Gesprächen über den Job des Vorstandsvorsitzender eine Absage erteilt. "Das Thema hat sich jetzt für mich komplett erledigt", sagte Klinsmann am Montag auf einer Veranstaltung in Berlin.

Dort bestätigte der Weltmeister von 1990 auch sein Interesse, wieder als Trainer zu arbeiten. Allerdings nicht in der Bundesliga ("Das ist schwer vorstellbar"), sondern eher als Nationaltrainer.

Durch das Abitur seiner Tochter sei er nicht mehr so eng wie bisher an seinen Wohnort Huntington Beach in Kalifornien gebunden.